▲田柾國（左）Winter緋聞瘋傳，SM竟不否認，似乎間接認了兩人戀愛ING。（圖／IG@bighit_ent、IG@imwinter）

▲SM娛樂公告，表示將來會積極捍衛藝人權益。（圖／翻攝自KWANGYA 119）

女團 aespa 成員 Winter 和防彈少年團田柾國傳出戀情，沒想到公司沒回應戀情，反而指出Winter長期遭到網路性騷、污辱以及名譽毀損，已經針對惡意貼文提出告訴，並強調將來會積極捍衛藝人權益。根據韓媒報導，SM娛樂透露 Winter長期遭到網路霸凌、名譽毀損、污辱甚至侵害隱私以及不雅影像攻擊，公司方面已經針對各大平台上對Winter進行攻擊的貼文提告，包括DC Inside、Women's Generation、Natepan、Instiz、Theqoo、Instagram、X和YouTube等，「在審查這些言論後，我們將逐步擴大法律訴訟範圍。」SM娛樂更強調，在社群上散播不實資訊，發布性騷擾貼文以及扭曲事實的行為，「公司已經大量蒐證，將採取強硬的措施。」Winter近來才和田柾國傳出熱戀，兩人有許多共通點，包括同款耳麥、褲子、手機以及指甲油顏色，還有類似的狗狗圖案刺青等，都被認為是情侶同款，公司並未明確否認戀情，引來各界猜想。