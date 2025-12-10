我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信金融管理學院未事前預告便將所有體優生的助學金，從10000至20000元的範圍，一律調整為每月 3000 元。（圖／大專體總提供）

▲中信金融管理學院在這次虎尾科大進行的第二階段預賽前2戰幾乎無心比賽，最終吞下2連敗。（圖／大專體總提供）

▲中信金融管理學院秉持「公益為先、助弱扶優」的辦學理念，長期投入運動支持與培育。（圖／大專體總提供）

▲《NOWnews》特約作家倪芝蓉。（圖／NOWnews社群中心製圖）

中信金融管理學院男籃在剛結束的 UBA 大專籃球聯賽公開男一級第二階段預賽打出5勝2敗佳績，晉級8強形勢看好。然而比賽前2週，球員卻突然接獲校方通知，既有的助學金補助將全面縮減，不僅球隊士氣受影響，隊上多名球員生活也立即受到衝擊，不得不利用課餘時間打工補貼支出，影響訓練與休息，造成體能與精神嚴重負擔。中信學院籃球隊目前組成陣容以之前在世新大學的教練團與球員為主體。校方當初承諾，球員入學時，體優生可享學雜費、住宿費與膳食費全額補助，每年約15.8萬元，另每月提供3000元至更高額度的助學金，年度總額達19.4萬元以上。球員表示，儘管助學金過去偶有延遲，但最終仍會補齊，生活尚能維持。不過自今年11月起，校方未事前預告便將所有體優生的助學金，從10000至20000元的範圍，一律調整為每月 3000 元，影響範圍不僅限於籃球隊，排球隊、跆拳道隊等 12 個運動項目均受到波及。學生指出，突如其來的縮減造成生活壓力，大幅影響原有安排。有多名球員與家長們反應，這樣的做法與當初校方的承諾不同，學生們在校方無預警大幅縮減助學金的情況下，日常生活起居都受到影響。不具名的A球員表示，由於家住離學校較遠，3000元的助學金甚至連回家的車資都不夠，他只能因此減少回家次數，或是利用假日時間找打工，也導致休息時間變少。B球員則對於學校的作法感到失望又難過，「原本說好的卻突然變卦，造成生活上的壓力，必須花更多時間去打工，心力沒辦法完全放在球場上。」B球員不想造成家中負擔，他說：「不想一直跟家裡拿錢，除非真的很困難，連吃飯都是問題的時候。」除了助學金縮減之外，球隊在訓練與比賽所需的基本設備也長期未獲校方提供，導致球員與教練經常需要自行負擔。多名球員指出，練習用球已嚴重老化，部分球已經脫皮或呈橢圓狀，無法正常彈跳，甚至在參加南部聯盟主客場比賽時，曾出現「沒有可提供給客隊的練習球」以及「無符合比賽規格的比賽用球」的窘境，影響賽事品質，也讓球員深感尷尬。此外，場地維護設備同樣缺乏。球員表示，練習前後依照教練交代必須整理球場，但學校並未提供拖把等必要工具，只能向其他單位借用或由教練自掏腰包購置，已非正常校隊管理應有的情況。C球員直言：「感覺學校態度很不支持籃球隊，確實有想要轉學的念頭，但如果轉學又要適應新體系、新環境與新隊友，一切都讓人很難接受。」在各種壓力與紛擾之下，球隊在這次虎尾科大進行的第二階段預賽前2戰幾乎無心比賽，最終吞下2連敗。有家長指出：「孩子連生活都有壓力，怎麼可能專心打球？」所幸在教練團努力安撫下，球隊逐漸調整狀態，追回 5 連勝。對於外界質疑，校方回應，過去增額助學金屬於教練激勵措施，僅實施一學年；自今年 3 月聯賽後，綜合評估球員出席狀況與整體績效不如預期，決議暫停增額助學金，維持基本體優補助制度不變。校方強調，希望學生兼顧學業與運動角色，相關做法已與教練溝通。然而家長與學生強烈反駁，指出校方所稱的「評比制度」從未事前建立，也未提供相關文件、量化指標或會議紀錄，減額通知來得突然，宛如「事後補理由」。家長批評此舉缺乏程序正義，且對學生信任造成重大傷害。甚至不只籃球隊，包括壘球、柔道、女足、羽球與網球等12個運動項目的體優助學金都一律減為3000元，難道各隊的績效與每位學生出缺席狀況都相同嗎？家長也指出，籃球隊近年為學校帶來亮眼成績，從 UBA 二級升上一級，本季有機會挺進8強，甚至有望前進小巨蛋；女籃上季也締造隊史最佳第 5 名。他們質疑，在未建立評核標準、未公開討論與未告知的情況下，所有隊伍與學生竟遭「一刀切」式減額，既不合理也缺乏透明度。家長嚴厲批評學校毫無信用，違背教育理念，要求校方提出取消增額助學金的完整流程、文件證據與評核依據，並說明為何在未建立制度前便以「未達期待」為理由降低補助。同時呼籲校方提出補救方案，避免學生權益持續受損。對此中信金融管理學院回應如下：1.中信金融管理學院秉持「公益為先、助弱扶優」的辦學理念，長期投入運動支持與培育，協助具運動興趣與專長的學生在學業與運動發展間取得平衡。2. 學校期望學生養成良好運動習慣，並鼓勵具運動能力的學生在不影響課業的前提下加入校隊參與課外訓練。校方依據學生投入及表現定期評估，提供校隊學生學雜費、住宿費與膳食費的減免，並非職業球隊的薪資或工讀金。3. 本校招生期間曾說明將依學生運動表現核發助學金，學校希望兼顧學生課業、職訓與運動訓練並重的初衷。相關做法已與教練充分溝通並取得共識，也請教練與學生間加強溝通。中信金融管理學院一向重視學生權益，也重視運動員在校園中的發展。未來將持續強化制度透明、確保溝通順暢，提供學生更完善的學習與運動環境。本校籃球校隊資格學生，享體優助學金，包含減免學雜費、住宿費與膳食費(一學年15.8萬)、助學金(3000/月)， 每年價值逾19.4萬元，平均每月約1萬6千元。 獲獎條件為專注配合教練訓練安排、兼顧運動與學業發展。過去教練基於激勵部分表現優秀學生，確曾增加助學金金額， 已實施一學年 。惟自今年3月聯賽後，評估整體績效及學生出席課程狀況不如預期，校方已請教練與學生溝通，暫停增額助學金發放，體優助學金仍如原條件進行。學校希望學生運動員回歸學業與運動並重的角色，相關做法已與教練充分溝通，並由教練持續強化球隊經營管理。