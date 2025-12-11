雙12星巴克買一送一！特大那堤77.5元　85度C、路易莎4大咖啡優惠

雙12購物節優惠來了！根據星巴克官網，開喝「買一送一」好友分享日foodomo外送優惠；星巴克表示，全台門市星沁爽單杯特價。85度C表示，中大杯咖啡系列「第二杯半價」。路易莎表示，現喝《綻放》克林姆聯名杯，早餐咖啡「現折10元」LINE Pay優惠券。CAMA CAFE表示，年末會員慶咖啡85折可寄杯，雙12官網電商CAMA CAFE風味選物所「買8送1」，《NOWNEWS今日新聞》記者整理雙12四大咖啡優惠，本文提供給讀者一次掌握。
雙12星巴克買一送一！特大那堤77.5元 全台門市：星沁爽單杯特價
根據星巴克官網，雙12「買一送一」好友分享日foodomo外送優惠；星巴克表示，全台門市特大杯星沁爽單杯特價。
◾️「星巴克買一送一」咖啡優惠！星巴克表示，foodomo星巴克好友分享日，2025年12月3日（三）～12月26日（五）每週三～五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者算好每杯咖啡優惠價格：
2杯「特大杯那堤」優惠價155元、平均77.5元
2杯「特大杯焦糖瑪奇朵」優惠價175元、平均87.5元
2杯「特大杯醇濃抹茶那堤」優惠價175元、平均87.5元
◾️全台門市「芒果火龍果星沁爽」單杯特價！全台門市星巴克，即日起至2026年1月13日（二）活動期間，芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽享特大杯單一價110元。
提醒大家，本活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市；單一價活動恕不提供加價升級服務，無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動，添加配料需全額支付加價購買；優惠品項依各門市現貨為準；優惠不併用。
85度C：中大杯咖啡「第二杯半價」！
85度C表示，12月12日雙12購物節當天、適逢周五咖啡日優惠，85度Ｃ全台門市中大杯咖啡「第二杯半價」開喝。
提醒大家，限同品項同大小；寄杯辦法依各門市公告為主；限現場購買；外送及電話訂購不適用。
路易莎：《綻放》克林姆聯名杯！早餐咖啡「折抵10元」LINE Pay優惠券
路易莎表示，攜手奧地利國寶級美術館推出《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展 — 從瓦爾德米勒到克林姆》聯名杯，聯名杯身、杯套、封口膜綻放藝術美感。
根據路易莎官網，雙12有早餐咖啡「現折10元」優惠活動！即日起至12月31日，打開「LINE Pay好康地圖」周周領取「10元優惠券」，結帳時使用LINE Pay付款單筆消費滿120元，即可「折抵10元」。
提醒大家，每週一開放領取；部分門市依百貨商場營業需求做適度調整,不適用外送訂餐服務；以門市實際販售之商品庫存為準；回饋設有條件及上限，活動辦法以 LINE Pay活動頁為準。
CAMA CAFE：雙12買8送1！年末會員慶咖啡85折可寄杯
CAMA CAFE表示，雙12購物節「買8送1、年末會員慶咖啡85折可寄杯」兩大咖啡優惠一次看：
◾️雙12「買8送1」！CAME CAFE表示，官網電商「CAMA CAFE 風味選物所」推出雙12購物節優惠，即日起至12月14日，全館咖啡豆與濾掛咖啡推出「買8送1」優惠（
以價低者為折扣品項）；12月31日前成功下單，還可獲得兩個可愛的品牌IP大使「Beano」造型小吊飾（數量有限、贈完為止）。
即日起至12月31日，
購買CAMA新品「原豆鮮萃咖啡粒」即贈200元購物金一張， 可於下次購物時使用；凡於12月14日前購買原豆鮮萃咖啡 粒，還可獲得「日本 iwaki 耐熱玻璃冰滴咖啡壺（市價1200元）」抽獎機會，共抽出7位幸運兒。
◾️CAMA年末會員慶「咖啡85折」可寄杯！年末會員慶即日起至12月14日，透過CAMA CAFE APP購買指定咖啡飲品，可享「85折寄杯跨店取」年度最優惠！三種超值組合「買22杯再送3杯」、「買50杯再送8杯」、或「買85杯再送15杯」；指定咖啡豆則「買8包再送1包」優惠。
提醒大家，會員年終慶寄杯優惠，各品項每種寄杯組合限購一組；詳細活動辦法與寄杯適用門市，依官方公告與CAMA CAFE APP說明為主。
資料來源：星巴克、foodomo、85度C、路易莎、維也納美景宮、LINE Pay、CAMA CAFE、CAMA CAFE風味選物所
