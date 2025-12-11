我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴佩霞（如圖）日前在大愛人文講堂，提及失去女婿Kevin的過程，令她感到悲傷而憤怒。（圖／翻攝自大愛人文講堂臉書）

小女兒缺席演唱會 守在加護病房陪夫婿



賴佩霞於今年11月30日舉辦人生首場個人演唱會，當時小女兒謝沛庭因丈夫Kevin需做換心手術，無法返台參與母親的重要時刻。賴佩霞原以為女婿能順利度過手術難關，還能再見面，豈料最終天人永隔。



根據《噓！星聞》報導，賴佩霞對Kevin的評價極高。她曾提及，過去飛往美國探視女兒時，Kevin很為長輩著想，將主臥室讓出來給她睡，只為了讓她有更好的睡眠品質，令她印象深刻，現在痛失半子，她悲痛萬分。



歷經2段婚姻 賴佩霞和子女關係緊密



現年62歲的賴佩霞經歷過2段婚姻，早年與前夫呂向榮育有長女謝沛恩與次女謝沛庭，結束8年婚姻後，於2000年與現任丈夫謝志鴻重組幸福家庭，兩位女兒也因此隨繼父改姓「謝」。在這個重組家庭中，繼子Tony迎娶了名模隋棠，讓賴佩霞多了「隋棠婆婆」身分。次女謝沛庭則於去（2024）年與Kevin完婚，家族關係緊密。



賴佩霞的丈夫謝志鴻背景也相當顯赫，擁有成大電機系與美國辛辛那堤大學電機工程博士學位。他曾是全友電腦共同創辦人，60歲退休後並未停下腳步，轉而投身創投與生醫科技領域，不僅投資了約5家生技公司，2020年更受學弟洪建中之邀，出任豐康微流體晶片公司董事長，是科技圈響噹噹的人物。



資深女星賴佩霞日前才剛圓夢舉辦首場個人演唱會，沒想她在演唱會隔天清晨急飛美國，為的是送小女婿Kevin最後一程，還有陪伴女兒。她的小女兒謝沛庭與先生Kevin去（2024）年才剛結婚，新婚夫妻甜蜜1年，Kevin卻因心臟問題驟逝。對此，賴佩霞難掩情緒激動哽咽表示，她其實非常憤怒，不解老天為何要帶走這麼好的年輕人。賴佩霞在《大愛人文講堂》提及，她一直相信Kevin可以挺過來，但沒想到他走了，這讓她感到非常憤怒。她表示，Kevin的離開讓她對神性和人性有不一樣的領悟，「『神性』說的是，我們看到別人離開了，我們會覺得是人之常情，會覺得對方要和在天上的親人相聚了；但是自己遇上時，卻非常憤怒和傷心，這是『人性』。」