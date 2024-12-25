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▲胡藝芬表示，能參加民歌五十是非常榮幸的事情。（圖／中華音樂人交流協會提供）

▲于冠華期待因為可以反璞歸真，回到民歌時期純真的樣子。（圖／中華音樂人交流協會提供）

藝人賴佩霞去年和郭台銘宣布參選正副總統職位，甚至為此放棄美國國籍，引起眾多討論，不過郭台銘退選之後，她也跟著離開選戰。離開政治圈的她，近來重新回到演藝圈，宣布將在明年2月參加民歌五十演唱會，登上台北小巨蛋開唱，同台的藝人還有胡藝芬、于冠華、藍麗婷等人，掀起滿滿回憶殺。而從15歲就開始在西餐廳駐唱的她，也透露當時的自己沒有太多煩惱，腦袋裡面只有歌詞和音符。玉女歌手胡藝芬將和賴佩霞一起參與民歌五十演唱會，表示：「民歌有著我們成長過程中美好的回憶，不論是那一首民歌都帶給我極大的安慰和鼓勵。年近60的我，能參與民歌五十，是我歌手生涯極大的榮幸。」大學城歌手、現任華航機長的廖柏青Ben則猶記70年代國中時，拿著吉他唱著〈鄉間小路〉的模樣，當時50歲對他來說是遙不可及，「而現在『民歌』這個對華語流行樂壇影響最重要的里程碑，竟然都50週年了！」而賴佩霞15歲就到西餐廳自彈自唱，18歲正式出道成為歌手，她表示國中時期之所以沒有太多煩惱，只因腦袋裡裝的不是歌詞就是音符，「50年前我11歲，雖然學業沒有太傑出，但說唱起校園民歌，幾乎每一首都能倒背如流，每每聽到自己哼唱著那些歌曲，心情就會特別愉快，能再度與好友、同好共創昔日的美好，重返那段曾被遺忘的快樂時光，興奮之情無以言喻，讚頌五十，我們台上見！」當年因在民歌西餐廳駐唱，而獲機會出唱片的于冠華則說，多麼希望在這個年代音樂可以返樸歸真回到民歌時期的樣貌，把複雜變成單純，把紛擾回歸寧靜，讓情感真摯純粹，「那是滋養心靈的養分，啟蒙你我彈唱細胞裡自我表現的衝動，壯大我們日漸茁壯的靈魂，最終我們發現，民歌就這樣子陪著我們到老，原來一直是我們身體裡的一個很重要的、不曾離開的種子。」