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雲林縣長開票到半夜！公所急衝現場找到原因了

▲雲林國小開票所工作人員，在製作投開票報告表時，誤將山地原住民議員、平地原住民議員的得票數，再次併入縣議員得票總數中。（示意圖／NOWNEWS攝影中心）

開票統計出包！選務單位：不影響縣長開票結果

▲雲林縣長候選人張嘉郡昨晚9時自行宣布當選，但最終開票結果翻轉，由民進黨候選人劉建國以173票之差險勝。（圖／取自張嘉郡臉書）

九合一大選於昨（28）日下午4時開票，但雲林縣開票一直到半夜11點，歷經長達7小時的激烈拉鋸才宣布結果，成為全台最晚揭曉當選結果的縣市。根據選務單位追查原因，發現主因出在編號494的雲林國小發生統計疏失，選務人員誤將平地、山地原住民議員得票數重複計入縣議員票數，導致數據不符，選務人員忙於重新計算，未能接聽公所來電，最終由公所派員到場將所有選票和報表帶回，經過仔細比對所有數據一致後，才送回公所選務中心登打。2026年九合一大選雲林縣開票延誤至深夜，根據選務單位說明，主因是編號494的雲林國小開票所工作人員，在製作投開票報告表時，誤將山地原住民議員、平地原住民議員的得票數，再次併入縣議員得票總數中，導致縣議員投票人數與得票總數不符。但過去現場主任管理員、主任監察員，皆無處理原住民議員選票統計的經驗，一時之間找不到錯誤原因，選務人員當時急於重新計算，因此未接聽電話，公所在多次聯繫未果後，直接派員抵達開票所現場，並把所有選票和報表帶回確認，經過重新比對後，才確認縣議員部分重複加計山地及平地原住民議員的投票數問題。選務單位解釋，由於投開票報告表涉及縣長、縣議員、山地及平地原住民議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表與村里長等多項選舉結果，甚至包括投票人數等資料，影響資料範圍廣大，必須仔細確認所有數據一致，才會全部送回公所選務中心登打。但選務單位強調，針對本次統計錯誤，是發生在縣議員票數部分，與縣長選舉票數無關，因此未牽涉到縣長選舉票數，所以並未影響到本次縣長選舉開票結果。