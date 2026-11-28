2026高雄市議員當選名單、開票結果看這篇！高市議員本屆共有65席，分屬11個一般選區、4個原住民區，而本屆共有101人參選。在上屆選舉中，國民黨29席、民進黨27席，此外目前現職中的議員中，因為不同原因，多達11位議員都已選擇不連任。今（28）日開票時間於下午4時投票結束後，《NOWNEWS今日新聞》本文將不斷更新高雄市議員開票結果，當選名單一次看。
以下為各選舉區完整候選人名冊，排列順序按照候選人抽中之號次。開票結果持續更新，☑️符號代表當選，正確當選名單以中選會公布為主。
高雄市第1選舉區候選人（候選5人、應選3席，☑️代表當選）
李振豪（國民黨）
林義迪（國民黨）
林慧欣（民進黨）
鍾炳光（無）
林富寶（民進黨）
高雄市第2選舉區候選人（候選5人、應選3席，☑️代表當選）
李柏融（無）
李亞築（國民黨）
黃明太（民進黨）
陳琳潔（民進黨）
鄭東元（無）
高雄市第3選舉區候選人（候選8人、應選5席，☑️代表當選）
方信淵（國民黨）
張騏晟（無）
宋立彬（國民黨）
蔣黃女（無）
黃秋媖（民進黨）
林志誠（民進黨）
黃韻涵（國民黨）
蔡秉璁（民進黨）
高雄市第4選舉區候選人（候選12人、應選9席，☑️代表當選）
黃文志（民進黨）
李雅芬（國民黨）
白喬茵（國民黨）
柳淑芳（無）
李眉蓁（國民黨）
李雅慧（民進黨）
陳玫娟（國民黨）
張以理（民進黨）
陳冠宇（無）
陳麗珍（國民黨）
薛兆基（無）
尹立（民進黨）
高雄市第5選舉區候選人（候選7人、應選5席，☑️代表當選）
黃飛鳳（民進黨）
陳惠君（無）
張勝富（民進黨）
江瑞鴻（民進黨）
邱俊憲（民進黨）
陳若翠（國民黨）
吳利成（國民黨）
高雄市第6選舉區候選人（候選4人、應選4席，同額競選，☑️代表當選）
簡煥宗（民進黨）
李喬如（民進黨）
蔡金晏（國民黨）
陳美雅（國民黨）
高雄市第7選舉區候選人（候選12人、應選8席，☑️代表當選）
何權峰（民進黨）
童燕珍（國民黨）
林彥（無）
黃香菽（國民黨）
曾俊傑（無）
張博洋（無）
林于凱（民眾黨）
康裕成（民進黨）
鄭孟洳（民進黨）
黃柏霖（國民黨）
余聖明（無）
黃淑美（無）
高雄市第8選舉區候選人（候選9人、應選5席，☑️代表當選）
黃舜杰（無）
黃裕庭（國民黨）
許采蓁（國民黨）
湯詠瑜（民進黨）
黃文益（民進黨）
黃鈺婷（國民黨）
陳雅敏（無）
鄒約翰（無）
郭建盟（民進黨）
高雄市第9選舉區候選人（候選10人、應選8席，☑️代表當選）
林智鴻（民進黨）
張漢忠（民進黨）
鄭安秝（國民黨）
蘇致榮（民進黨）
陳慧文（民進黨）
劉德林（國民黨）
李雅靜（國民黨）
徐尚賢（無）
鍾易仲（國民黨）
鄧巧佩（民進黨）
高雄市第10選舉區候選人（候選13人、應選7席，☑️代表當選）
李政憲（司法改革黨）
湯茹婷（國民黨）
劉仙娥（勞動黨）
蔡武宏（國民黨）
張藝璉（無）
于仙玲（小民參政歐巴桑聯盟）
鄭光峰（民進黨）
陳麗娜（國民黨）
李順進（無）
李紘毅（無）
吳銘賜（無）
吳昱鋒（民進黨）
黃敬雅（民進黨）
高雄市第11選舉區候選人（候選6人、應選4席，☑️代表當選）
洪村銘（民進黨）
黃天煌（國民黨）
邱于軒（國民黨）
王耀裕（國民黨）
李雨庭（民進黨）
張耀中（民進黨）
高雄市第12選舉區候選人（候選3人、應選1席，☑️代表當選）
巫振興（民進黨）
宋紹銘（國民黨）
王義雄（國民黨）
高雄市第13選舉區候選人（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
陳幸富（無）
葛姵瑩（國民黨）
高雄市第14選舉區（候選3人、應選1席，☑️代表當選）
洪英雄 Salizan．binkinuan（國民黨）
林錫閔（無）
高忠德 Takiludun．Anu（無）
高雄市第15選舉區（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
金禾雅（無）
陳奕蓁（國民黨）
🟡2026高雄市議員所有政黨提名人數統計（共 101 人）
國民黨：36 人
民進黨：35 人
民眾黨：1 人
司法改革黨：1 人
勞動黨：1 人
小民參政歐巴桑聯盟：1 人
無黨籍：26 人
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高雄市第1選舉區候選人（候選5人、應選3席，☑️代表當選）
李振豪（國民黨）
林義迪（國民黨）
林慧欣（民進黨）
鍾炳光（無）
林富寶（民進黨）
高雄市第2選舉區候選人（候選5人、應選3席，☑️代表當選）
李柏融（無）
李亞築（國民黨）
黃明太（民進黨）
陳琳潔（民進黨）
鄭東元（無）
高雄市第3選舉區候選人（候選8人、應選5席，☑️代表當選）
方信淵（國民黨）
張騏晟（無）
宋立彬（國民黨）
蔣黃女（無）
黃秋媖（民進黨）
林志誠（民進黨）
黃韻涵（國民黨）
蔡秉璁（民進黨）
高雄市第4選舉區候選人（候選12人、應選9席，☑️代表當選）
黃文志（民進黨）
李雅芬（國民黨）
白喬茵（國民黨）
柳淑芳（無）
李眉蓁（國民黨）
李雅慧（民進黨）
陳玫娟（國民黨）
張以理（民進黨）
陳冠宇（無）
陳麗珍（國民黨）
薛兆基（無）
尹立（民進黨）
高雄市第5選舉區候選人（候選7人、應選5席，☑️代表當選）
黃飛鳳（民進黨）
陳惠君（無）
張勝富（民進黨）
江瑞鴻（民進黨）
邱俊憲（民進黨）
陳若翠（國民黨）
吳利成（國民黨）
高雄市第6選舉區候選人（候選4人、應選4席，同額競選，☑️代表當選）
簡煥宗（民進黨）
李喬如（民進黨）
蔡金晏（國民黨）
陳美雅（國民黨）
高雄市第7選舉區候選人（候選12人、應選8席，☑️代表當選）
何權峰（民進黨）
童燕珍（國民黨）
林彥（無）
黃香菽（國民黨）
曾俊傑（無）
張博洋（無）
林于凱（民眾黨）
康裕成（民進黨）
鄭孟洳（民進黨）
黃柏霖（國民黨）
余聖明（無）
黃淑美（無）
高雄市第8選舉區候選人（候選9人、應選5席，☑️代表當選）
黃舜杰（無）
黃裕庭（國民黨）
許采蓁（國民黨）
湯詠瑜（民進黨）
黃文益（民進黨）
黃鈺婷（國民黨）
陳雅敏（無）
鄒約翰（無）
郭建盟（民進黨）
高雄市第9選舉區候選人（候選10人、應選8席，☑️代表當選）
林智鴻（民進黨）
張漢忠（民進黨）
鄭安秝（國民黨）
蘇致榮（民進黨）
陳慧文（民進黨）
劉德林（國民黨）
李雅靜（國民黨）
徐尚賢（無）
鍾易仲（國民黨）
鄧巧佩（民進黨）
高雄市第10選舉區候選人（候選13人、應選7席，☑️代表當選）
李政憲（司法改革黨）
湯茹婷（國民黨）
劉仙娥（勞動黨）
蔡武宏（國民黨）
張藝璉（無）
于仙玲（小民參政歐巴桑聯盟）
鄭光峰（民進黨）
陳麗娜（國民黨）
李順進（無）
李紘毅（無）
吳銘賜（無）
吳昱鋒（民進黨）
黃敬雅（民進黨）
高雄市第11選舉區候選人（候選6人、應選4席，☑️代表當選）
洪村銘（民進黨）
黃天煌（國民黨）
邱于軒（國民黨）
王耀裕（國民黨）
李雨庭（民進黨）
張耀中（民進黨）
高雄市第12選舉區候選人（候選3人、應選1席，☑️代表當選）
巫振興（民進黨）
宋紹銘（國民黨）
王義雄（國民黨）
高雄市第13選舉區候選人（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
陳幸富（無）
葛姵瑩（國民黨）
高雄市第14選舉區（候選3人、應選1席，☑️代表當選）
洪英雄 Salizan．binkinuan（國民黨）
林錫閔（無）
高忠德 Takiludun．Anu（無）
高雄市第15選舉區（候選2人、應選1席，☑️代表當選）
金禾雅（無）
陳奕蓁（國民黨）
🟡2026高雄市議員所有政黨提名人數統計（共 101 人）
國民黨：36 人
民進黨：35 人
民眾黨：1 人
司法改革黨：1 人
勞動黨：1 人
小民參政歐巴桑聯盟：1 人
無黨籍：26 人
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