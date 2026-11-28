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2026高雄市議員當選名單、開票結果看這篇！高市議員本屆共有65席，分屬11個一般選區、4個原住民區，而本屆共有101人參選。在上屆選舉中， 國民黨29席、民進黨27席，此外目前現職中的議員中，因為不同原因，多達11位議員都已選擇不連任。今（28）日開票時間於下午4時投票結束後，《NOWNEWS今日新聞》本文將不斷更新高雄市議員開票結果，當選名單一次看。☑️李振豪（國民黨）林義迪（國民黨）林慧欣（民進黨）鍾炳光（無）林富寶（民進黨）☑️李柏融（無）李亞築（國民黨）黃明太（民進黨）陳琳潔（民進黨）鄭東元（無）☑️方信淵（國民黨）張騏晟（無）宋立彬（國民黨）蔣黃女（無）黃秋媖（民進黨）林志誠（民進黨）黃韻涵（國民黨）蔡秉璁（民進黨）☑️黃文志（民進黨）李雅芬（國民黨）白喬茵（國民黨）柳淑芳（無）李眉蓁（國民黨）李雅慧（民進黨）陳玫娟（國民黨）張以理（民進黨）陳冠宇（無）陳麗珍（國民黨）薛兆基（無）尹立（民進黨）☑️黃飛鳳（民進黨）陳惠君（無）張勝富（民進黨）江瑞鴻（民進黨）邱俊憲（民進黨）陳若翠（國民黨）吳利成（國民黨）同額☑️簡煥宗（民進黨）李喬如（民進黨）蔡金晏（國民黨）陳美雅（國民黨）☑️何權峰（民進黨）童燕珍（國民黨）林彥（無）黃香菽（國民黨）曾俊傑（無）張博洋（無）林于凱（民眾黨）康裕成（民進黨）鄭孟洳（民進黨）黃柏霖（國民黨）余聖明（無）黃淑美（無）☑️黃舜杰（無）黃裕庭（國民黨）許采蓁（國民黨）湯詠瑜（民進黨）黃文益（民進黨）黃鈺婷（國民黨）陳雅敏（無）鄒約翰（無）郭建盟（民進黨）☑️林智鴻（民進黨）張漢忠（民進黨）鄭安秝（國民黨）蘇致榮（民進黨）陳慧文（民進黨）劉德林（國民黨）李雅靜（國民黨）徐尚賢（無）鍾易仲（國民黨）鄧巧佩（民進黨）☑️李政憲（司法改革黨）湯茹婷（國民黨）劉仙娥（勞動黨）蔡武宏（國民黨）張藝璉（無）于仙玲（小民參政歐巴桑聯盟）鄭光峰（民進黨）陳麗娜（國民黨）李順進（無）李紘毅（無）吳銘賜（無）吳昱鋒（民進黨）黃敬雅（民進黨）☑️洪村銘（民進黨）黃天煌（國民黨）邱于軒（國民黨）王耀裕（國民黨）李雨庭（民進黨）張耀中（民進黨）☑️巫振興（民進黨）宋紹銘（國民黨）王義雄（國民黨）☑️陳幸富（無）葛姵瑩（國民黨）☑️洪英雄 Salizan．binkinuan（國民黨）林錫閔（無）高忠德 Takiludun．Anu（無）☑️金禾雅（無）陳奕蓁（國民黨）：36 人：35 人：1 人：1 人：1 人：1 人：26 人