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麥當勞：買一送一！免費送薯餅、小薯 最新優惠券

肯德基：買一送一！炸雞桶299元 《復仇者》末日套餐開吃

買一送一！

肯德基更加碼外送好康，活動期間只要外送單筆消費滿800元，輸入優惠碼「800FREE」，即免費贈送「原味蛋撻禮盒」一盒。

▲肯德基聯名《復仇者聯盟：末日崛起》末日博士推出黑綠末日全餐。（圖／記者蕭涵云攝）

必勝客：披薩「買1送3」！最低35折

福勝亭：開運豬排定食188元！白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽

▲福勝亭「開運豬排定食」188元！活動截圖快存下，感恩節優惠連吃6天。（圖／翻攝自福勝亭FB）

漢堡王：買一送一優惠券！73折感雞有你套餐

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1+1自由配49元起！

摩斯漢堡：套餐

第二套65折！

頂呱呱：炸雞桶449元！下殺66折黑五優惠倒數

三商炸雞：8塊炸雞桶179元！

達美樂：3個大披薩799元！

今天11月28日是2026九合一選舉投票日，投完神聖一票後，別忘記爽吃最新速食優惠。麥當勞、肯德基、摩斯漢堡都有「買一送一」，必勝客披薩「買1送3」、福勝亭開運豬排定食188元必吃，還有漢堡王、達美樂、頂呱呱、三商炸雞，《NOWNEWS今日新聞》整理10大速食優惠一次掌握。本周麥當勞買一送一最新優惠券！投票日想吃速食優惠，麥當勞APP全球版打開就有：◾️單點「金選美式咖啡（冰／熱）買一送一」◾️買超值全餐「免費送小薯」◾️買早餐「免費送薯餅」◾️單點「中杯可樂（含Zero）／雪碧買一送一」天天送◾️單點「中杯檸檬風味紅茶買一送一」天天送◾️買煙燻／肯瓊勁脆雞腿堡套餐「現折15元」肯德基年末寵粉，即日起至11月30日，投票日開吃「感雞有你 蛋撻加倍」優惠回饋倒數：◾️◾️（原價497元）◾️（原價513元）肯德基《復仇者聯盟：末日崛起》聯名末日套餐也開吃，推薦黑綠「末日漢堡」、綠色粉末「末日嚼起無骨雞腿霸」、抹茶口味「末日蛋撻」、「末日起司條＋可樂醬」等新品。投票日必勝客祭出「買1送3」指定套餐最低35折優惠！◾️，只要320元起。日式豬排連鎖品牌「福勝亭」也推出「開運豬排定食188元」轉好運活動！（原價230元）現省42元。定食直接附上日式醬菜、蒟蒻飲（口味隨機），內用自助吧還免費供應白飯、高麗菜絲、味噌湯都能無限續加吃到飽。提醒大家，適用於內用、外帶及外帶線上訂購，外送平台不適用；截圖優惠不得與任何其他優惠併用；不可更換品項，實際供應依門市公告為準。漢堡王「年終吃堡狂歡優惠券」，2026年11月16日至2027年1月1日爽吃速食優惠：◾️◾️◾️小華堡／雙起士牛肉堡／花生培根脆雞堡／洋蔥圈烤牛堡，兩堡任選自由配129元。◾️單人套餐「洋蔥圈烤牛堡＋4塊雞塊＋中杯飲料」109元起。提醒大家，漢堡王全台門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）；實際供應以門市庫存為準，售完為止。◾️「皇家華堡套餐」259元：皇家華堡＋6塊雞塊＋8入雞薯條＋中杯飲料◾️「國王辣雞腿堡套餐」229元：國王辣雞腿堡＋6塊雞塊＋8入雞薯條＋中杯飲料投票日別忘了摩斯漢堡歡聚週週省優惠券，「套餐單套9折、第二套65折」菜單：◾️「摩斯炸蝦堡＋冰紅茶L」單套特價94元／2套平均特價87元。「摩斯鱈魚堡＋冰紅茶L」單套特價99元／2套平均特價91元。◾️「摩斯豬排堡＋冰紅茶L」單套特價81元／2套平均價74元。「超級大麥海洋珍珠堡 + 抹茶達克瓦茲＋冰紅茶L」單套特價162元／2套平均特價149元。早餐冰紅茶L可享加10元升級摩斯咖啡L；上午10:30後，冰紅茶L可加20元升級紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶。頂呱呱全門市（桃機／松機／板橋環球門市除外）即日起至11月30日開吃：◾️（原價681元）現省232元◾️凡購買招牌分享桶即可無限加購：雞脖子1份、青花椒鹹酥雞1份、呱呱雞柳條1份投票日就吃三商炸雞超殺優惠，即日起至12月23日（售完為止）：◾️（原價360元）◾️（原價129元）提醒大家，北車店、義大店、復興愛買不配合此活動；限內用及外帶，外送平台不適用，外送費另計。◾️◾️