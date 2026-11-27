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吳子嘉質疑舞台搭設要4天：又不是要蓋房子

禮讓市府路權也挨轟！吳子嘉：格局搞小了

2026九合一選舉倒數1天，民進黨台北市長候選人沈伯洋原定今（27）日晚間舉辦「市民之夜」，最後卻被迫取消實體造勢；隨後，台北市長蔣萬安陣營表態願意禮讓市府路權，但沈陣營認為時間已來不及，最終未能促成活動。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉狠批，蔣萬安把自己的格局搞小了，「我原來以為你可以當總統，搞半天你連個市長的格局都不夠。」沈伯洋原定今日晚間6時，在台北市仁愛路四段、國父紀念館一側舉辦「市民之夜」，不過活動交通管制時間長達4天，舞台搭設也預計耗時3天，引發周邊交通與民眾抱怨。沈伯洋因此在25日晚間透過影片宣布取消實體活動，並解釋當初考量凱達格蘭大道、市府路及北平東路都已有人申請使用，市府廣場也無法申請，才選擇仁愛路作為活動地點，但實際規劃後發現交通影響仍難以避免，認為「市民朋友的交通是最重要的」，決定取消造勢。總統賴清德隨後稱這是「最睿智且最勇敢的決定」，前總統蔡英文則在26日晚間參與沈伯洋直播，與支持者線上見面。針對沈伯洋陣營以舞台搭設及交通管制為由取消活動，節目中有網友詢問，一般見面會舞台究竟需要多少時間搭建，是否真的得申請4天路權？吳子嘉以自己舉辦《董事長開講》實體活動的經驗回應，表示早上8時進場，約12個小時就能全部完成，即使不趕工，前一天晚上進場也能搭好。「又不是要蓋房子，說要4天是鬼扯淡。」吳子嘉接著將矛頭轉向沈伯洋的政治支持者，聲稱沈伯洋之所以能「一本正經講幹話」，是因為背後有「國家機器」及聯電創辦人曹興誠支持，甚至以文化大革命時期的「紅衛兵」作比喻，批評相關支持者缺乏邏輯，並直言「老百姓沒有覺醒」。對於蔣萬安陣營後續宣布願意禮讓27日市府路權給沈伯洋，吳子嘉同樣不以為然，認為蔣萬安此舉反而把自己的格局搞小了。他狠諷，原本以為蔣萬安可以當上總統，「搞半天你連個市長的格局都不夠」，並批評蔣萬安不應在這場路權攻防中跟著沈伯洋的議題起舞。吳子嘉更進一步指控，沈伯洋臨時落跑、取消選前之夜，真正原因恐怕是擔心現場人潮不如預期。他認為，過去造勢活動的人潮可能仰賴全國青鳥動員，但選前之夜各縣市候選人都在舉辦活動，外縣市支持者無法集中北上，若現場只剩台北市民，恐怕就會顯得冷清，讓沈伯洋「漏氣」，因此才選擇不辦。「這麼簡單的道理，蔣萬安還要在那邊跟他吃豆腐，無聊透頂。」吳子嘉也批評，蔣萬安還拿4年前台北市長選前之夜曾在停車場舉辦一事回應，吐槽對方「那麼大一個人去吃沈伯洋的口水」，更稱這樣下去當然可能選輸。