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▲蔡康永發文談吃屎論 柯志遠砲轟：變得如此骯髒（圖／翻攝自柯志遠臉書）

▲林青霞當年在金馬獎上被拍到走光照片，感謝柯志遠沒有外流，還寄給了她。（圖／金馬執委會提供）

資深媒體人、作家柯志遠過去曾在金馬獎上，不小心拍到林青霞的走光照，他事後紳士將照片與底片都寄還給林青霞，讓林青霞感動不已，大讚柯志遠是自己的救命恩人。而柯志遠近日就在臉書發文，提到自己與蔡康永認識38年，看到蔡康永最近發表的「吃屎文」，他無法理解，痛批蔡康永：「你怎麼變得如此骯髒？如此唯恐天下不亂？」蔡康永近日在Threads發文：「」此話被認為是在做政治表態，提醒大家不要因為討厭某黨就去支持反邊。對此，藍營支持者柯志遠25日在臉書發文回擊：「柯志遠說自己和蔡康永是學歷相當的讀書人，也認識很多年，如今他只希望蔡康永消停一點：「不要再讓自己變得更下流、更不堪了，可以嗎？唉～」柯志遠貼文曝光後，吸引2千多人按讚。不過他其實沒在文中指名道姓提到蔡康永3個字，只是他提到「發文講吃屎」，大家才因此覺得他是在罵蔡康永。柯志遠過去擔任記者期間，曾在金馬獎上拍到林青霞走光的照片，當時他沒有為了流量把照片刊出，而是直接選擇把底片與照片都寄給林青霞，讓她安心。林青霞因此曾在專欄文章《流星》中，向柯志遠道謝：「他就像一顆流星，在我的生命中與我交會了片刻，轉眼間已消失了蹤影，希望這個世界能夠容納多一些像他這樣的人。」據悉，在照片事件後，柯志遠就離開記者崗位，到紐約科技學院（New York Institute of Technology）就讀傳播藝術碩士，返台後成為一名作家、編劇，著作包含《艋舺阿祿嫂：千帆映紅》、《愛來愛去，在東京》、《海豚灣的天空》等，電視劇《惡女阿楚》也是他寫的。