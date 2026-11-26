週六迎接投票日！各大超商咖啡優惠出爐，7-11自週五起黃金榛果太妃風味拿鐵／香草焦糖風味瑪其朵任2杯99元，還有奶茶第二杯10元，今（26）日有「LINE禮物」咖啡買一送一電子票券；全家門市自本週五起到下週二也有特濃拿鐵、特濃美式、柳丁橙柚綠第2杯10元；萊爾富今起門市美式、拿鐵買一送一，週日（29日），上午8點至下午4點限定時間大杯拿鐵29元，且單杯就特價。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾特大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）➡️點此購買
◾大杯熱琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯熱精品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
◾特大杯熱濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯熱咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
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🟡7-ELEVEN
📍門市｜11月27日至11月29日
◾黃金榛果太妃風味拿鐵／香草焦糖風味瑪其朵任2杯99元，6.6折（原價75元、特價49.5元）
◾黑糖粉粿冬瓜拿鐵特價59元，6.6折（原價90元、特價59元）
◾榛果摩卡高蛋白拿鐵特價59元，6.6折（原價90元、特價59元）
◾琥珀小葉奶青／梔子花奶青買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾黃金蕎麥奶茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
📍APP｜11月22日至11月30日
◾大杯拿鐵／大杯美式14杯520元，6.8折（原價55元、特價37元）
◾特大杯濃萃美式／濃萃拿鐵11杯520元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾大杯厚乳拿鐵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾冰淇淋紅茶12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶14杯520元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾黑糖珍珠撞奶／梔子花奶青／琥珀小葉奶茶14杯520元，6.2折（原價60元、特價37元）
🟡全家便利商店
📍門市｜11月27日至12月1日
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯厚奶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯柳丁橙柚綠第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜即日起至12月8日
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱美式39元，7.6折（原價51元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱拿鐵49元，8折（原價61元）
🟡萊爾富
📍門市｜11月29日，單日優惠08:00至16:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
◾玉米濃湯29元，5.3折（原價55元）
📍APP｜11月26日至11月28日
◾大杯特濃美式買11送11，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買11送11，5折（原價65元、特價33元）
◾台茶18歐蕾買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾抹茶歐蕾買11送11，5折（原價70元、特價35元）
📍門市｜11月11日至12月8日
◾芋仔憨吉單杯39元，4.4折（原價89元）
◾芋頭戀乳單杯39元，3.9折（原價99元）
📍門市｜11月11日至12月8日
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
📍門市｜11月11日至12月8日
以下單杯39元、任2杯70元，特價為2杯均價
◾四季春青茶2杯70元，7.8折（原價45元、特價35元）
◾紅玉紅茶2杯70元，7.8折（原價45元、特價35元）
◾特大冰黃金蕎麥茶2杯70元，5.8折（原價60元、特價35元）
以下單杯45元、任2杯80元，特價為2杯均價
◾台茶18歐蕾2杯80元，5折（原價80元、特價40元）
◾黃金蕎麥歐蕾2杯80元，5.7折（原價70元、特價40元）
📍APP｜11月11日至12月8日
◾大杯美式38杯＋茶葉蛋38顆，特價1111元，5.3折（每組平均原價55元、特價29元）
◾大杯拿鐵30杯＋茶葉蛋30顆，特價1111元，5.7折（每組平均原價65元、特價37元）
🟡美廉社
📍APP｜11月25日至12月22日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜10月16日至12月31日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元，6.7折（原價55元、特價37元）
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🟡7-ELEVEN
📍門市｜11月27日至11月29日
◾黃金榛果太妃風味拿鐵／香草焦糖風味瑪其朵任2杯99元，6.6折（原價75元、特價49.5元）
◾黑糖粉粿冬瓜拿鐵特價59元，6.6折（原價90元、特價59元）
◾榛果摩卡高蛋白拿鐵特價59元，6.6折（原價90元、特價59元）
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📍門市｜11月27日至12月1日
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
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◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
◾玉米濃湯29元，5.3折（原價55元）
◾大杯特濃美式買11送11，5折（原價55元、特價28元）
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◾抹茶歐蕾買11送11，5折（原價70元、特價35元）
◾芋仔憨吉單杯39元，4.4折（原價89元）
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◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
以下單杯39元、任2杯70元，特價為2杯均價
◾四季春青茶2杯70元，7.8折（原價45元、特價35元）
◾紅玉紅茶2杯70元，7.8折（原價45元、特價35元）
◾特大冰黃金蕎麥茶2杯70元，5.8折（原價60元、特價35元）
以下單杯45元、任2杯80元，特價為2杯均價
◾台茶18歐蕾2杯80元，5折（原價80元、特價40元）
◾黃金蕎麥歐蕾2杯80元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾大杯美式38杯＋茶葉蛋38顆，特價1111元，5.3折（每組平均原價55元、特價29元）
◾大杯拿鐵30杯＋茶葉蛋30顆，特價1111元，5.7折（每組平均原價65元、特價37元）
📍APP｜11月25日至12月22日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜10月16日至12月31日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元，6.7折（原價55元、特價37元）