我是廣告 請繼續往下閱讀

大聯盟此舉讓《The Athletic》記者德雷利奇（Evan Drellich）忍不住點出這起訴訟中最具戲劇性的荒謬一幕：「大都會球團才剛奉上4.5億美元創紀錄肥約給史庫柏，短短3、4天後，大都會竟然就與其他29支球隊聯名在聯邦法院正式對他提起訴訟。」

回顧2011年NFL與NBA勞資大戰，當時兩大聯盟工會都曾採取「放棄集體談判代表資格」的極端手段，讓球員得以反控聯盟封館構成非法抵制並提起《反壟斷法》訴訟，當時代表NFL球員告贏聯盟的正是邁耶與凱斯勒。因此他們深知MLB想贏，就必須搶先出招。

美國職棒大聯盟（MLB）官方與30支球團今（26）日無預警向法院遞狀，正式對大聯盟球員工會（MLBPA） 及8名工會執行小組的成員提起訴訟，企圖在12月1日現行勞資協議（CBA）到期封館前，提前透過司法解除工會發動《反壟斷法》訴訟的威脅。針對資方這記「先下手為強」的奇襲，美媒《Sports Illustrated》發表專文深度剖析，揭開「大都會剛奉上4.5億美元肥約給史庫柏（Tarik Skubal），轉頭在聯邦法院正式對他提起訴訟」的荒謬一幕。《Sports Illustrated》指出，MLB在訴狀中將全聯盟30支球團全數列為原告，被告名單除了球員工會外，還點名了工會執行小組成員，包括自由球員投手貝西特（Chris Bassitt）、教士內野手柯朗沃斯（Jake Cronenworth）、自由球員投手費爾班克斯（Pete Fairbanks）、自由球員外野手穆林斯（Cedric Mullins）、大都會內野手西米恩（Marcus Semien）、海盜王牌史金恩茲（Paul Skenes）、洋基投手蘇特（Brent Suter），以及剛與紐約大都會達成9年4.5億美元天價合約的史庫柏。美媒《Sports Illustrated》分析，大聯盟高層之所以寧願承受「老闆告球員」的巨大公關危機，也要在封館前提前出招，是因為工會臨時執行長邁耶（Bruce Meyer）與外部首席律師凱斯勒（Jeffrey Kessler）正是這套法律戰的高手。MLB發言人卡普林（Glen Caplin）便坦言，聯盟的目標就是請法官「主動解除工會放棄談判資格的『核武選項』」。不過《Sports Illustrated》也辛辣諷刺，大聯盟在訴狀中聲稱提告是為了「將勞資爭議留在談判桌上」，但聯盟在現行協議甚至還沒到期前就率先跑去法院興訟，這種說法本身就充滿高度諷刺。