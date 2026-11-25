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白線停車小心挨罰！只差5公分最高罰1200元

白線分兩種！只有15公分外側能停車

▲15公分路面邊線外側才是可停靠的路肩，10公分快慢車道分隔線外側仍屬慢車道，違規最高可罰1200元。（圖／臉書粉專「風城交通168」）

白線外側仍要看地點！路口、公車站周邊也不能停

路邊停車不是看到白線就能停！路邊白線分為15公分路面邊線及10公分快慢車道分隔線，只有前者外側的路肩可以停車，誤停在後者外側可能因占用慢車道，依《道路交通管理處罰條例》第56條處600至1200元罰鍰。台北市交通警察大隊提供兩種辨識方式，比對白線與左側車道線寬度，或觀察外側是否有機車、自行車圖案。停車時也要留意車身是否妨礙通行，以及路口、公車站、消防栓周邊的禁停規定。依《道路交通標誌標線號誌設置規則》，15公分寬的白線是路面邊線，用來區分車道與路肩；10公分寬的則是快慢車道分隔線，外側仍屬慢車道，不能當成停車空間。高雄市交通警察大隊指出，汽車可停靠在15公分路面邊線外側，若停在10公分快慢車道分隔線外側，便是占用慢車道，違者依《道路交通管理處罰條例》第56條，可處600元至1200元罰鍰。過去也曾有民眾因標線寬度認知不同而遭開單。嘉義市圓福街居民沿白線停車數十年，近兩年卻頻頻被檢舉，每次遭罰900元，直到市府會勘後，才將原本10公分的標線改為15公分路面邊線。台中大里也曾有民眾停車一周收到6張罰單，原因同樣是把10公分快慢車道分隔線誤認為可停車的白線。也有網友曾目睹一整排汽車都停錯白線而被開單。台北市交通警察大隊提供兩種目測方法。首先，可比較路邊白線與左側車道分隔線的寬度，若兩者相同，就可能是10公分快慢車道分隔線，外側不能停車。其次，觀察白線外側是否有機車及自行車圖案。依交通部規定，慢車道須由左至右併排繪製這兩種圖案，每經過一個路口入口設置一組，路段中每超過500公尺也可再增設一組。若看到相關標誌，就代表外側屬於慢車道，不能停放汽車。即使停在15公分路面邊線外側，也要確認周遭是否有禁停區域。依規定，交岔路口、公車招呼站10公尺內，以及消防栓、消防車出入口5公尺內，都禁止臨時停車；行人穿越道、人行道、橋樑及隧道等處也不能任意停靠。機場、車站、學校、市場等公共場所出入口前，若設有禁止停車標誌，同樣不得停放；併排停車或明顯妨礙人車通行也屬違規。駕駛停車前除了分辨白線種類，也別忽略周邊標誌及路況。