本周LINE免費貼圖更新！這周迎來感恩節、黑色星期五、還有九合一選舉，快下載最新的謝謝貼圖、加油貼圖。官方貼圖小舖今（24）日上架3組全新免費貼圖，《NOWNEWS今日新聞》再找出4組不在架上的隱藏版，其中7-11聯名「Loveez」貼圖免加好友就能無條件下載，還有上班族必備的「打工人」貼圖、表情貼小傢伙，共計23組免費下載，別錯過最新早安圖。
🟡「免費貼圖小舖」11月24日最新上架
📍全家Fa點小人24小時日常陪伴（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/24
使用效期：90天
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📍LINE購物直播×水水皮蛋（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/24
使用效期：90天
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📍YOASOBI × LINE FRIENDS 台灣期間限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/23
使用效期：90天
取得條件：加入好友
🟡「隱藏版」免費貼圖專區
📍日本超人氣Loveez:實用日常貼圖!跟誰都好聊（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/24
使用效期：180天
取得條件：無條件下載
📍LINE購物 × 打工人（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/18
使用效期：90天
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📍表情貼小傢伙（暫定）世界廁所日（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/18
使用效期：180天
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📍《LINE 散步趣 》× 啾波麻糬（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/19
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍LINE禮物 × 到處都是貓（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/05
使用效期：90天
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📍迪奧金緻夢想工坊（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/05
使用效期：180天
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📍日本超人氣!Loveez情侶初登場（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/26
使用效期：180天
取得條件：無條件下載
📍易遊網×小心臟 - 心動出遊趣（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/26
使用效期：180天
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📍Visa生活系 Vee陪你每一天（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/26
使用效期：180天
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🟡LINE「貼圖小舖」2026年11月免費貼圖整理
📍海瑞溫斯頓 Lily Cluster（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/17
使用效期：180天
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📍郵政寶寶×波波鴿 正能量篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/17
使用效期：180天
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📍SAINT LAURENT 限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/17
使用效期：180天
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📍LINE旅遊 × 蘇蘇柴（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/17
使用效期：90天
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📍Richart(((光速回覆))) 表情貼（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/17
使用效期：180天
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📍星巴克日常熊夥伴（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/10
使用效期：180天
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📍LINE購物 × 功夫小子（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/09
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍LINE購物品牌名店×肉肉（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/03
使用效期：90天
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📍大幸 × momo co（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/26
使用效期：180天
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📍LINE購物夯話題×欸波與小寵物可愛篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/26
使用效期：90天
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📍歡迎來到香奈兒的世界（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/14
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件
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📍全家Fa點小人24小時日常陪伴（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/24
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下載期限：2026/12/24
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📍日本超人氣Loveez:實用日常貼圖!跟誰都好聊（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/24
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下載期限：2026/12/18
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下載期限：2026/12/18
使用效期：180天
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下載期限：2026/12/19
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下載期限：2026/12/05
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下載期限：2026/12/17
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下載期限：2026/12/10
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下載期限：2026/12/09
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下載期限：2026/12/03
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下載期限：2026/11/26
使用效期：180天
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下載期限：2026/11/26
使用效期：90天
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下載期限：2026/12/14
使用效期：180天
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