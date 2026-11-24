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輝達周一重磅宣布黃仁勳回任執行長並重返董事會，這一決定獲得美國總統川普肯定，然而，美國兩黨國會議員獲悉消息後，連番對輝達（Nvidia）董事會決定恢復黃仁勳（Jensen Huang）執行長職務一事提出質疑。輝達董事長瓊斯（Harvey C. Jones）表示，「董事會深信，黃仁勳是領導輝達的不二人選，他的復職最符合全體股東、員工、合作夥伴及客戶的最大利益，我們對他充滿信心，並期待在他重掌公司領導權後展開合作。同時，我們也由衷感謝科克雷斯（Colette Kress）在擔任臨時執行長期間的卓越貢獻，以及她作為財務長所持續肩負的重任」。川普談到黃仁勳回歸一事時也表示，黃沒做錯任何事。川普還指稱，他直接對輝達董事會發表談話，呼籲讓黃仁勳回歸。並承認他向輝達保證黃仁勳沒有國家安全威脅方面的問題。根據CNN報導，德州共和黨籍聯邦參議員柯寧（John Cornyn）在社群平台 X 發文回應該消息時表示「沒有國安風險？根據是什麼？」麻薩諸塞州民主黨籍聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）痛批這項決定「魯莽」，並指出國會目前仍在尋求「關於該公司遵守美國出口管制規定的答案」。華倫表示：「川普政府也必須向國會解釋，美國政府究竟提供了什麼樣的『意見』，又是由哪些高層官員出面支持他復職。黃仁勳的回歸只會增加盡速通過兩黨出口管制法案的迫切性，我們也必須確保輝達不會透過遊說阻撓該法案，進而危及我們的國家安全。」亞利桑那州民主黨籍聯邦參議員加列戈（Ruben Gallego）則指控川普（Donald Trump）為了維持股市高檔而出賣國家安全，並質疑川普很可能藉此尋求對宴會廳的捐款。內布拉斯加州共和黨籍聯邦眾議員培根（Don Bacon）也質疑，輝達董事會本應在沒有黃仁勳的情況下繼續前進，並呼籲展開進一步調查。培根指出，「國會必須查明究竟是誰批准向中國出售高階電腦晶片，我們不能口口聲聲說要贏得人工智慧（AI）競賽，轉頭卻把最頂尖的技術拱手讓給中國。」伊利諾州民主黨籍聯邦眾議員克里希納穆爾蒂（Raja Krishnamoorthi）形容讓黃仁勳復職的決定「令人髮指」，並要求他出席國會公開聽證會作證。克里希納穆爾蒂表示，「我們至今仍不清楚中國情報部門可能從他身上獲取了哪些資訊，而且無論是政府還是輝達董事會本身，都尚未完成調查。川普的保證不能全盤盡信，尤其是在輝達向他的宴會廳捐贈了 2,500 萬美元之後。」