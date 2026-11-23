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眼球突然向上翻轉！紐約州議員被網友懷疑是「蜥蜴人」

本人親自澄清「我顯然是人類」 坦言不知影片怎麼回事

出身政治世家 32歲萊特剛成功連任

記者會原本討論監獄改革 紐約擬2032年關閉雷克斯島

美國紐約州一名議員近日出席記者會時，被拍到眼球突然向上翻轉、幾乎看不見瞳孔的奇特畫面，影片在社群平台瘋傳後，引發各種陰謀論，甚至有網友懷疑他是偽裝成人類的「蜥蜴人」。對此，萊特親自出面澄清，強調自己「顯然是人類」，但也坦言不清楚影片中究竟發生什麼事。綜合《紐約郵報》（New York Post）、福斯新聞（Fox News）報導，這起事件發生於上週五（20日），當時紐約市長曼達尼正在市政廳舉行記者會，宣布關閉雷克斯島（Rikers Island）監獄的相關計畫。代表紐約州第70選區的32歲民主黨籍州眾議員萊特（Jordan J.G. Wright）也出席記者會，並站在曼達尼後方。但在曼達尼向媒體發表談話時，鏡頭意外捕捉到萊特露出一抹微笑，隨後眨眼、眼球突然向上翻轉，甚至出現近似旋轉的動作，看起來相當不尋常。這段畫面被網友截取並上傳社群平台後，迅速引發熱議，甚至有人將他的眼球動作與所謂的「蜥蜴人」陰謀論聯想在一起。有網友聲稱：「這就是蜥蜴眨眼的方式。」甚至有人引用電影《MIB星際戰警》（Men in Black）的情節，宣稱外星人可能早已偽裝成人類，混入社會生活。相關討論也延燒至社群平台X及Reddit，部分網友直接宣稱萊特是「蜥蜴人」，但這些說法完全沒有可信證據支持。面對網路上越演越烈的揣測，萊特接受《紐約郵報》訪問時親自回應。他表示：「我不知道那段影片到底發生了什麼事，我真的不太確定。」對於網友懷疑自己不是人類，萊特則強調：「很顯然，我是人類。」他更以自己的立法工作作為例子，指出自己曾推動撥款400萬美元（約新台幣1.3億元），支持位於紐約哈林區的WE ACT環境正義中心（WE ACT Environmental Justice Center）建設。萊特表示，自己的人性可以從推動的法案與政策中看出來，至於網友提到的爬蟲類或外星人，他則幽默補充道，「我沒辦法替任何蜥蜴或外星人發聲」。現年32歲的萊特是紐約州民主黨籍眾議員，代表位於曼哈頓哈林區的第70選區，選區涵蓋曼哈頓維爾（Manhattanville）、部分漢米爾頓高地（Hamilton Heights）及中央哈林區。萊特出身政治世家，父親是前州眾議員、現任曼哈頓民主黨主席基斯．萊特（Keith L.T. Wright），祖父布魯斯．萊特（Bruce Wright）則曾擔任紐約州最高法院法官。他於2017年畢業於雪城大學（Syracuse University），取得心理學學位，並在今年6月的民主黨初選中擊敗對手布萊克本（Conrad Blackburn），11月沒有競爭對手的情況下順利連任。萊特主要關注可負擔住宅、醫療服務及公共安全等政策議題。值得注意的是，這場意外引發「蜥蜴人」討論的記者會，原本是紐約市政府宣布重大監獄改革計畫。曼達尼當天表示，紐約市計畫在未來5年內減少2500名在押人數，並將雷克斯島監獄的關閉期限延至2032年。依照規劃，屆時剩餘約4100名在押人員將轉移至曼哈頓、布魯克林、皇后區及布朗克斯等地新建的4座小型監獄。不過，延後關閉期限的計畫仍須獲得紐約市議會批准。網路上流傳「蜥蜴人」說法，屬於長年流傳的陰謀論，主張部分政治人物或名人其實是偽裝成人類的爬蟲類外星生物，暗中操控人類社會。這類說法多年來持續在網路社群流傳，但沒有科學證據支持。不過，萊特此次的眼球動作仍引發大量討論。