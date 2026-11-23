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蔣萬安車掃吐槽點太多 四叉貓盤短五大亂象

台北市長蔣萬安昨日進行車掃，對此網紅四叉貓盤點5大亂象，包括有警車忘記將紅綠燈調整回來，導致持續亮紅燈堵車；支持者衝上馬路用肉身擋車；大量遊覽車動員車掃；腰椎間盤突出的蔣萬安直角90度抱老婆；最後則是還有8公里沒掃完，「支持者是站路邊吹冷風被放鴿子？」四叉貓盤點蔣萬安車掃亂象，首先是蔣萬安的支持者們會衝到馬路上用肉身擋車；第二，安和路二段跟和平東路三段交叉口的紅燈，蔣萬安車隊離開超過5分鐘，警方忘記把紅綠燈調回來，導致紅燈持續亮著堵車。第三，造勢場動員就算了，為什麼車掃還要動員大量遊覽車；第五，猜今天新聞重點是腰椎間盤突出的蔣萬安，用直角90度的姿勢抱老婆。最後則是，蔣萬安車掃提早結束，資料寫著總共12個應援站，但是直播只掃到第10個蔣萬安就收播了，透過AI計算長度，大約還剩8公里沒有掃完（總長25公里，只掃了17公里），「所以最後2個應援站的支持者是站路邊吹冷風被放鴿子囉？」