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攻略一：黑鑽卡提早1小時入場！首度實施「卡別分流」

▲2026好市多黑五分時入場機制。(圖／好市多costco.com.tw）

攻略二：停車場開放時間！停車收費標準

攻略三：電動車充電優惠！費率調降

▲好市多黑五電動車停車優惠，充電費率調降。（圖／好市多提供）

攻略四：「黑標」全年最低價！鎖定黑色價格牌

攻略五：國外引進商品！搶先買划算

好市多黑五Day1優惠清單最划算Top5

▲2026年Costco好市多黑五優惠清單。（圖／翻攝自好市多FB）

是台灣美式大賣場好市多（Costco）黑五購物節首日登場！今天11月23日星期一正式開跑，黑鑽卡提早入場、停車時間開放與收費、電動車充電優惠、「黑標」黑色價格牌全年最低價、國外引進商品等5大攻略，《NOWNEWS今日新聞》幫大家一次整理掌握先機。Day1最划算三星85吋電視螢幕顯示器現省23000元、惠而浦洗衣機＋乾衣機折扣19500元等，今年推出超過700項精選優惠商品，總優惠金額突破120萬元。2026 Costco好市多黑五購物節，活動時間為11月23日至12月6日連續14天。今年為消化長達14天的購物人潮，好市多祭出全新的分時入場機制。◾️：每日上午優先提早入場。◾️：每日上午開放入場。◾️好市多會員卡限本人使用、不可轉借；每位會員每次至多可攜帶同行，且結帳必須由持卡會員本人付款。◾️：部分熱門商品設有每卡限購數量與限量供應限制。◾️：官方會在活動期間每日下午於社群平台FB、IG公布隔日精選特價品項。在社群Threads上，許多會員卡友慶幸自己提早升級了黑鑽卡，比一般會員提早一小時開逛，就是更有機會搶到限量高折扣家電與每年人氣夯品黃金的關鍵。好市多黑五購物節期間，不少會員最怕分秒必爭的時候，還要分神找停車位、連車子也要排隊。今年好市多提早營業時間，根據以往經驗、賣場多會提早半小時開放停車，建議開車族可提前至7:00左右抵達現場排隊卡位。不過各分店停車場開放時間，仍依現場營運狀況調整為準。◾️：汽車未滿30分鐘免費，一般為每小時100元；消費滿500元（含）可折抵3小時。每日最高折抵上限為3小時。今年好市多還釋出電動車充電優惠！費率調降價格、規格一次整理。◾️2026年11月9日起，一般充電費率每度5.8元◾️◾️：綁定Costco富邦聯名卡，充電享2%好多金回饋。不少網友在社群上分享：「邊逛黑五邊充電超划算」、「早點去不僅不用排隊找車位，還能充便宜的電」。好市多內行粉絲在Threads與臉書社團分享，逛賣場時務必注意商品價格牌與「隱藏密碼」：◾️：代表全年最優惠◾️：代表該商品售完不再進貨、目前無庫存補充計畫，賣完即絕版。◾️：通常代表商品口碑佳、正在追加中，也可能是清倉而進行最後促銷。◾️：許多會員觀察，即期品或促銷出清商品常出現尾數「7」，認為是隱藏特價的代表；不過官方未證實。有好市多資深會員推薦，黑五購物節可留意海外引進的限量話題好物，是台灣其他地方買不到、或是透過代購要加價許多的商品；大家眼睛要利一點，看到就不要錯過。內行人推薦，往年小家電折扣價格都不錯，如果家裡還沒有預算購買折扣力道大、但也相對高單價頂級家電的話，推薦趁此時購入有在觀望、折扣蠻深的小型家電，像是電動牙刷、除濕機等，都是下手的好時機。◾️◾️◾️◾️