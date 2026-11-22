台灣好市多（Costco）2026年黑五Black Friday「黑色購物節」，明天11月23日登場，Day1首日優惠商品清單來了！三星85吋電視螢幕顯示器省23000元、惠而浦17公斤洗衣機＋16公斤乾衣機組合現省19500元、夏普四開對門冰箱省9500元，大型家電的折扣幅度最驚人；也有尿布、衛生棉等生活用品零食餅乾促銷一次掌握。
好市多黑五11/23首日Day1特價清單
◾️SAMSUNG 三星 85吋 NEO QLED 顯示器：省下23000元
◾️惠而浦17公斤洗衣機＋16公斤乾衣機：省下19500元
◾️惠而浦610公升對開冰箱：省下12800元
◾️夏普528公升四門對開冰箱：省下9500元
◾️LG蒸汽電子衣櫥：省下8000元
◾️LG 21公斤滾筒洗衣機：省下7300元
◾️ELECTROLUX 11/7公斤蒸氣滾筒洗脫烘衣機：省下6000元
◾️夏普13/8公斤滾筒洗脫烘衣機：省下5600元
◾️ELECTROLUX 346公升AI變頻雙門冰箱：省下5100元
◾️SEALY UNIVERSE系列標準雙人床墊：省下5000元
◾️奈米陶瓷全車貼小型車VX系列自選透光搭配：省下4500元
◾️DORMAKABA四合一推拉智慧鎖：省下4001元
◾️飛利浦SONICARE充電式智能電動護齦牙刷：省下1910元
◾️NEXXUS礦物純淨蓬鬆洗髮精／潤髮乳：省下150元
◾️CERAVE適樂膚 長效潤澤修護霜2罐入：省下260元
◾️滿意寶寶 寶可夢晚安褲88片入：省下256元
◾️蘇菲 輕薄貼合衛生棉26公分 19片 x 6包：省下120元
◾️美國頂級嫩肩里肌真空包：省下130元（每公斤）
◾️星巴克 早餐綜合咖啡豆：省下200元
◾️華元 薯格格 酸奶洋蔥口味：省下34元
提醒大家，商品內容、顏色、庫存及價格以實際賣場為準。
好市多大型家電「折上折」成黑五亮點！購買攻略推薦
好市多黑五首日以85吋電視為主打，不過觀看第一波特價清單，民眾最關心的包括冰箱、洗衣機等大型家電，也是黑五檔期「折上折」與省下最多金額的亮點商品。
建議消費者前往賣場時，除了優先確認商品完整型號、尺寸規格是否符合家中需求，推薦務必確認是否包含配送與安裝費用。
台灣好市多黑五活動期間賣場營業時間：
活動時間：11月23日至12月6日連續14天
◾️黑鑽會員：每日上午7:30即可優先入場。
◾️金星會員及商業會員：每日上午8:30開放入場。
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◾️SAMSUNG 三星 85吋 NEO QLED 顯示器：省下23000元
◾️惠而浦17公斤洗衣機＋16公斤乾衣機：省下19500元
◾️惠而浦610公升對開冰箱：省下12800元
◾️夏普528公升四門對開冰箱：省下9500元
◾️LG蒸汽電子衣櫥：省下8000元
◾️LG 21公斤滾筒洗衣機：省下7300元
◾️ELECTROLUX 11/7公斤蒸氣滾筒洗脫烘衣機：省下6000元
◾️夏普13/8公斤滾筒洗脫烘衣機：省下5600元
◾️ELECTROLUX 346公升AI變頻雙門冰箱：省下5100元
◾️SEALY UNIVERSE系列標準雙人床墊：省下5000元
◾️奈米陶瓷全車貼小型車VX系列自選透光搭配：省下4500元
◾️飛利浦SONICARE充電式智能電動護齦牙刷：省下1910元
◾️NEXXUS礦物純淨蓬鬆洗髮精／潤髮乳：省下150元
◾️CERAVE適樂膚 長效潤澤修護霜2罐入：省下260元
◾️滿意寶寶 寶可夢晚安褲88片入：省下256元
◾️蘇菲 輕薄貼合衛生棉26公分 19片 x 6包：省下120元
◾️美國頂級嫩肩里肌真空包：省下130元（每公斤）
◾️星巴克 早餐綜合咖啡豆：省下200元
◾️華元 薯格格 酸奶洋蔥口味：省下34元
提醒大家，商品內容、顏色、庫存及價格以實際賣場為準。
好市多黑五首日以85吋電視為主打，不過觀看第一波特價清單，民眾最關心的包括冰箱、洗衣機等大型家電，也是黑五檔期「折上折」與省下最多金額的亮點商品。
建議消費者前往賣場時，除了優先確認商品完整型號、尺寸規格是否符合家中需求，推薦務必確認是否包含配送與安裝費用。
台灣好市多黑五活動期間賣場營業時間：
活動時間：11月23日至12月6日連續14天
◾️黑鑽會員：每日上午7:30即可優先入場。
◾️金星會員及商業會員：每日上午8:30開放入場。