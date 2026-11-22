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好市多黑五11/23首日Day1特價清單

▲好市多黑五Day1大型家電特價清單。（圖／翻攝自好市多FB）

▲好市多黑五Day1生活用品、生鮮、零食餅乾優惠清單。（圖／翻攝自好市多FB）

好市多大型家電「折上折」成黑五亮點！購買攻略推薦

建議消費者前往賣場時，除了優先確認商品完整型號、尺寸規格是否符合家中需求，推薦務必確認是否包含配送與安裝費用。

台灣好市多黑五活動期間賣場營業時間：

台灣好市多（Costco）2026年黑五Black Friday「黑色購物節」，明天11月23日登場，Day1首日優惠商品清單來了！三星85吋電視螢幕顯示器省23000元、惠而浦17公斤洗衣機＋16公斤乾衣機組合現省19500元、夏普四開對門冰箱省9500元，大型家電的折扣幅度最驚人；也有尿布、衛生棉等生活用品零食餅乾促銷一次掌握。◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️提醒大家，商品內容、顏色、庫存及價格以實際賣場為準。好市多黑五首日以85吋電視為主打，不過觀看第一波特價清單，民眾最關心的包括冰箱、洗衣機等大型家電，也是黑五檔期「折上折」與省下最多金額的亮點商品。◾️：每日上午即可優先入場。◾️：每日上午開放入場。