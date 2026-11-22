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桃園市第一選舉區市議員候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」（簡稱王妃），因名字長達16字，加上日前政見發表會幽默又犀利的言詞，而吸引高度關注。而這次參政的她，其實原本是前JKF女郎，還曾獲得百大女郎第7名，藝名則跟現在超反差是「Angela寶7」，但不少人超好奇的原名，她則沒有公開，只透露過原名真的姓王。王妃曾因童顏與性感身材，而擔任JKF平台寫真模特兒並發行性感寫真，還獲得第4屆JKF百大女郎第7名，深受大批粉絲喜愛。但其實除了網紅身分外，她本身是一名寵物美容師，還持有寵物美容師C級證照，被稱為「全台最辣寵物美容師」。而王妃擔任JKF女郎的原因，就是為了籌備自己的寵物美容工作室。而這次參選，王妃最受人矚目的就是她的本名竟多達16字，挑戰因霸凌等爭議受到關注的佀廣洋，引發外界熱議。但身為網紅的她，原本的藝名其實非常可愛，叫作「Angela寶七」，跟現在戲劇化的超長名字有很大反差，這也讓外界好奇她的原名到底叫什麼，雖然目前都尚未公開，但根據維基百科顯示王妃原名其實真的姓王，她也僅透露過自己姓氏，還表示王姓象徵堯帝之女，因歷史上由堯傳舜、舜傳禹後開啟世襲制度，所以王妃近期都穿著古裝象徵「穿越回來糾正世襲制」。至於為什麼會有「天崩開局」，則是跟她的人生故事有關，王妃近日登上Podcast節目《我們不是金魚腦》專訪，透露自己出生在低收入戶家庭，小時候媽媽還曾想用枕頭悶死她跟弟弟再輕生，這段悲慘過往對她而言真的是「天崩開局」，因此才把這4字加進名字裡。