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綜藝天王胡瓜的頻道《下面一位》創立3年擁有超過60萬人訂閱，但近日爆出合夥人無心經營，還開價2000萬元才肯讓出頻道。他最後決定放下近3年累積的60萬訂閱，另開《新下面一位》從頭來過。兩年前，金曲歌王羅時豐也遇過類似風波，他與製作人姪子張敏慎拆夥後，離開擁有78.5萬訂閱的《羅時豐D.L 不務正YA》，頻道裡440部影片全數下架。丁柔安表示，雙方當初各出資一半，但YouTube頻道是用對方公司的帳號申請。得知合夥人不想做了，夫妻倆原想接手，對方卻不同意轉移頻道，後來要求改由律師聯繫，並開出2000萬元的報價。胡瓜因捨不得60萬訂閱，一度考慮動用兒女的儲備保險金；小禎提議向粉絲募資，他也拒絕。考量若打官司爭取頻道，可能得花兩到三年，他最後決定自己出資另開新頻道。羅時豐當年靠《羅時豐D.L 不務正YA》翻紅，被觀眾暱稱為「國民姑丈」。2024年8月9日，他的團隊宣布頻道將更換管理團隊，並預告影片全數下架。張敏慎則發文強調：「頻道是我的啦！」同月11日，440部影片全數下架，原頻道也改名為《不務正YA.侄子出租中》，羅時豐則把重心轉往另一個頻道《大牛比較懶》。羅時豐方面當時透過律師說明，舊影片依約歸不務正業娛樂有限公司，入鏡來賓的肖像授權也是給該公司，不能直接轉給新團隊使用，因此決定下架。羅時豐坦言自己也不捨，並祝福姪子未來各自安好；張敏慎則表示，兩人仍是家人，只是遺憾無法再一起做節目。至於胡瓜，他希望原頻道關閉營利功能後，仍能把過去合作完成的141集留給觀眾觀看。