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▲立法院長韓國瑜昨（20）日敲槌三讀通過《全民共享經濟成果及穩定民生特別條例》，明定全民普發現金2萬元且不排富。（圖／記者葉政勳攝）

▲針對立法院三讀通過普發2萬元特別條例，行政院發言人李慧芝表示需耗費4,714億元且有違憲疑慮，將研議合法合憲因應作為。（圖／記者陳威叡攝）

▲財政部公布普發現金 1 萬元領取時程圖卡，若預算順利通過，最快 1 月下旬農曆春節前首批撥款。（圖／財政部提供）

原定2027年普發現金1萬元出現重大變化！立法院昨（20）日表決三讀通過國民黨團特別條例，將普發金額加碼至2萬元，「普發2萬」隨即登上Google熱搜。究竟三讀後何時發放、誰有資格領？為何政院質疑違憲成最大變數？《NOWNEWS》一次整理最新進度與時程。立法院會昨日處理國民黨立法院黨團提出的《全民共享經濟成果及穩定民生特別條例》草案，民進黨團有13名立委未出席、民眾黨團8席投下反對票，國民黨團憑人數優勢以50票贊成對46票反對三讀通過。依三讀條文規定，普發2萬元發放對象為「全體國民」且不排富，款項免納所得稅，也不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行標的；條文並明定，行政院應於條例生效後1個月內將特別預算案送交立法院審議，並自生效日起3個月內發放完畢。不過，條例三讀並不代表民眾立刻能領到2萬元。行政院發言人李慧芝指出，114年度歲計賸餘為857億元，普發2萬元經費高達約4,714億元，須大幅舉債支應；她表示，立法院未依《預算法》及《財政紀律法》徵詢政院意見，且《憲法》第70條規定立法院不得對政院所提預算案增加支出，全案有財源、憲政分際與財政永續疑慮，政院收到法案後將研議合法合憲因應作為。朝野攻防之際，行政院呼籲立法院速審116年度中央政府總預算案，強調政府已編列2,357億元推動「實質零舉債」的普發1萬元方案。若總預算如期過關，財政部規劃最新發放時程如下：◾️明年1月5日前：立法院完成總預算三讀通過◾️明年1月20日前：總統公布總預算、開放線上預登記◾️明年1月25日起：開放登記入帳作業◾️明年1月26日起：首批款項入帳（農曆春節前領取）◾️明年2月15日起：開放17家金融機構ATM領現◾️明年2月22日起：開放郵局臨櫃領現