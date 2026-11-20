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▲台股盤中狂瀉逾2,400點、盤面一片綠油油，分析師郭哲榮宣布動用房貸再砸3,000萬元抄底0050。（示意圖／記者葉政勳攝 , 2025.04.07）

台股今（20）日盤中狂瀉逾2,400點、一度失守36,000點大關。面對市場恐慌性下殺，摩爾證券投顧分析師郭哲榮在LINE群組宣布再度動用理財型房貸再加碼3,000萬元買進0050，累計投入金額衝上2.3億元，並喊話投資人「」，同時公開券商分點供查證。受美股收黑與AI題材信心潰散拖累，台股今早盤一度重挫2,467.86點至35,959.03點，台積電最低觸及1,990元。郭哲榮在LINE群組直言「完全非理性的亂殺」，表示自己當分析師20年來，首度見到基本面未變卻跌得如此慘烈，因此再度動用理財型房貸湊出3,000萬元買進0050，分別於85.95元買進315張、86元買進35張，連同先前加碼累計已達2.3億元，並直接公開券商為「永豐板新（代碼9A9J）」，歡迎投資人盤後查詢分點買賣紀錄。針對操作策略，郭哲榮坦言「哲哲這次真的沒錢了」，沒辦法像先前買那麼多，並強調自己清楚自身財務風險，不建議投資人跟著融資或借款進場；不過他也向手中握有餘裕的散戶喊話，「如果你還有現金，該全壓就用力買」，以實際行動表達對台股的信心。至於網友敲碗準備的「1萬份雞排加珍奶」祭品文，郭哲榮坦言現階段確實沒什麼錢、暫時不想去想，且年底衝上五萬點機率雖縮小但仍有機會；他更正面承諾，若年底台股真的沒站上五萬點，就算再想辦法湊錢也一定兌現。最後他以巴菲特執掌波克夏曾三度腰斬後翻漲6萬倍，以及台積電昔日跌破600元至370元後重返2,000元為例，鼓勵投資人撐過恐慌期，重申「年底五萬、明年六萬二」的看法從未改變。