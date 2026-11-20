桃園市第4屆市議員第1選區公辦電視政見發表會昨（19）日登場，12號無黨籍候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」身穿白色古裝現身，連拋犀利金句在Threads掀熱議，大批網友直呼「好瘋」。《NOWNEWS》一次整理政見會五大超瘋金句、重點懶人包、官方重播連結與全文逐字稿！
🟡政見會宛如脫口秀，王妃五大超瘋金句一次看
據桃園市選舉委員會19日直播畫面，現年29歲的12號候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」（簡稱王妃）延續登記時的白色古裝造型登場，並當場秀出良民證強調無前科，全程拋出五大超瘋金句引發關注：
1. 談選戰壓力與開戰決心：「方丈為人很小心眼，這裡是桃園市桃園區，得罪了方丈還想走？沒有這麼容易。」
2. 回應選舉文宣與網友評論：「對政治人物的無情是偉大城市的象徵。進廚房就不要喊熱，要從政就不要嫌網友無情。」
3. 引《灌籃高手》談參選初衷：「老頭子，你最輝煌的時刻是何時？是當全日本代表的時候嗎？而我，就是現在！」
4. 呼籲嚴查兵役體檢流程：「我們國家只有老汽車機車每年都要複檢，難道國家重視役男的身體狀況比不上一堆破銅爛鐵嗎？」
5. 宣示反校園與權貴霸凌：「當霸凌成為事實，反抗就是義務，over my dead body！」
🟡八大政見聚焦反霸凌，掏波多野悠遊卡推觀光
除了「發尿布印上『包在我身上、你知道我媽媽是誰嗎』」、「改姓『蔣政見』」等幽默橋段，王妃也提出八大政見，主張育兒津貼加碼對齊中央（一胎共20萬）、推動航空城博弈觀光、嚴查役男體檢與重罰霸凌；身為寵物美容師的她，也爭取夜間獸醫、寵物長照與加重虐待動物刑責，並承諾將每票30元選舉補助款全數捐助流浪動物。
此外，她亮出兩張波多野結衣悠遊卡，引用蒼井空名言強調職業不應受歧視，喊話當選後邀百位日本女優任桃園觀光大使逛夜市；她也以零募款、無競選總部參選，並向「財神總統」、「田慎節」兩位改名前輩致敬。未出席的同選區候選人佀廣洋，先前曾就高中部分言行公開致歉，但否認多項網路指控，並於選舉公報以「不讓抹黑決定選舉」回應。
🟡直播掀熱議眾推好瘋，官方重播觀看連結速看
政見會畫面在桃園市選舉委員會YouTube頻道與Threads流傳後掀起熱議，大批網友直呼「好瘋、超狠」、「口條清晰、全無冷場，宛如看脫口秀」，也有人好奇16字姓名在開票日「選務人員唱票該如何唸完」。想看完整發言的民眾，可前往「桃園市選舉委員會官方YouTube頻道」，或是直接點選下方 YouTube 影片觀看，時間點都設定好了，不用快轉喔！
💡12號候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」政見發表會全文逐字稿
大家好，我是12號候選人王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋。我剛剛很明確地聽到主持人說出了實話，我看現場都有錄影直播。我跟主持人雖然是第一次見面，成長背景有所不同，但是我們很快地就會有一個共同點：我們都會是共同被告。方丈為人很小心眼，這裡是桃園市桃園區，得罪了方丈還想走？沒有這麼容易。
今年桃園選舉很多選民收到各式各樣的小物，舉凡廣告扇、面紙包、口罩、菜瓜布、廣告筆、打火機，還有米粉、吐司。有些候選人發了很多面紙，家裡可能真的很多面紙，我看了很感動，因為看得出來有候選人從小到大都是媽媽幫忙擦屁股。我個人建議如果候選人長大了，尿還是很多的話，可以考慮發尿布，尿布上還可以印文宣叫做「包在我身上，你知道我媽媽是誰嗎？」。
其實這麼多文宣，尿布比菜瓜布好，因為選舉的文宣菜瓜布跟面紙摸起來很像，也是軟軟的一包，我有朋友就拿菜瓜布去上大號，擦起來聽說很痛。
最近桃園有人收到了米粉，也有網友被查水錶收到了麥當勞歡樂送。這是一張桃園分局的通知書，按《公職人員選舉罷免法》，有網友質疑候選人的米粉文宣涉及賄選，就被候選人告了意圖使人不當選。候選人有澄清說「我這個米粉購入價格23元不到30元，這個檢舉就是抹黑」。
容我在這邊念一段法務部的解釋函：行賄者對有投票權人交付之財物或不正利益，並不以金錢之多寡為絕對標準。法務部90年10月8日法90檢字第036885號函所列賄選犯行例舉以新台幣30元為基準，僅是為減少基層執行人員查察之爭議所為之行政指導方針。如雙方收受者有主觀之行賄受賄意思，縱其金額在新台幣30元以下，仍應視為賄選行為；反之，雙方收受者並無主觀之行賄受賄意思，縱其金額在新台幣30元以上，仍不認為是賄選行為。所以30元僅是司法機關發動偵查的一個參考門檻，並非法規上的免責底線或合法紅線。麻煩政治大學行政管理學研究所的教授參考一下，同學們筆記現在可以做，這一題可以畫重點，期末考應該會考哦。
對政治人物的無情是偉大城市的象徵。進廚房就不要喊熱，要從政就不要嫌網友無情，那是個偉大城市的象徵之路，要懂得虛心接受批評指教。關於選舉經費要感謝網友們的提醒，因為候選人選舉經費在法律與司法實務上明確屬於可受公評之事，何況網友已經有查證大賣場的售價、合理推估，那就是合理的查證程序，應受憲法言論自由的保障，網友沒有擋到候選人家裡的Wi-Fi。我以上說的這些資訊都可以上網查查，對網友提告只是遮羞布、害怕公民社會討論賄選的手段，我非常不以為然。
這是我的良民證，我人生清清白白，沒有前科，我不會踩縫紉機。根據調查，很多候選人的學經歷都有一個共通點：都經歷過法務部矯正署。
明年4月職棒在桃園開打的時候，展元主播會說：「各位喜愛棒球、熱愛棒球，沒有棒球就吃不下飯、就睡不著覺，甚至會活不下去的棒球痴、棒球狂，各位球迷朋友們大家好！今天樂天桃園球場開幕戰，聯盟很開心邀請到涉入網路簽賭的議員來幫我們開球！」
各位球迷們，我只能接受涉入網路簽賭的議員站上打擊區，開球的來賓可以邀請陽耀勳陽大哥，因為我知道陽大哥生涯缺少了一場引退賽，我希望陽大哥會丟觸身球，我說的是棒球，我沒有洩露桃園區的國家機密。
我今年29歲，這是我第一次參選、第一次改名。我想改變選舉文化，我想改變這個國家。我看到很多候選人都沒有參加政見發表會，實在是非常可惜。我想起《灌籃高手》的名場面：湘北高中對上山王工業的激烈決戰中，櫻木花道因救球導致背部嚴重受傷，安西教練出於保護他未來的運動生涯，決定將他換下場。此時櫻木花道按著安西教練的肩膀，他說：「老頭子，你最輝煌的時刻是何時？是當全日本代表的時候嗎？而我，就是現在！」
我沒有成立政治獻金專戶，我沒有募款，我是寵物美容業者，我的選舉補助款30元要捐給流浪動物。我沒有違法改裝車，我沒有大聲公喇叭，我不製造噪音；我沒有掛旗幟，我不干擾交通視線；我沒有電話拜票，我沒有家戶拜訪，我不擾民；我沒有遊行車掃，我不影響通行；我沒有印廣告傳單，我不製造垃圾；我沒有設立競選總部，連花圈花籃都沒有；我只有一面掛不到10分鐘就被威脅要拆掉的大樓看板。也許你第一次認識我，因為我只有現在。
我的名字很長，有16個字：王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋。在台灣選舉史上候選人因為選舉改名的有三個人：第一個是我的大前輩黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統，他是嘉義的傳說，第一個在政見發表會上吃麻油雞的男人，是嘉義人每次選舉到了的迷因，在這裡向他致敬；第二位是顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，是第一個改名當選的嘉義市議員；第三位就是我。
至於有網友說「那蔣萬安呢？」我們這三個是因為選舉改名，至於蔣萬安他是另外一個組別，只有他一個人報名，也是該組別的冠軍。其實我有認真地思考過，如果我能改姓，我要叫「蔣政見」，那剛剛主持人開頭的時候就會說「請12號候選人講政見、請12號候選人講政見」，這就是很明顯的違法行為，主持人違反行政中立。好了不開玩笑了，時間不夠了，講政見。
第一章：難道穿越了，你只是大禹後代？我是堯帝後代。
不論你是誰的後代，育兒津貼加碼補助平等對齊六都最高，中央一胎發10萬，桃園市就對齊中央一胎發10萬，等於中央加地方加起來一共20萬。
第二章：知我母者誰？
成立戶政尋親專線，不用到處問「你知道我媽媽是誰嗎？」系統說如果我能幫忙找媽媽，陰德值增加可以獲得系統獎勵5488票。
第三章：里長隊友，你女兒會去當AV女優？
爭取桃園聘百位女優當觀光大使，週週陪粉絲逛夜市。女優蒼井空曾說：「我脫光衣服站在鏡頭前是為了生存，而你衣冠楚楚地站在鏡頭前是為了私慾和欺騙」。我實在不理解民意代表到底哪來的道德勇氣看不起女優。2015年柯文哲市長曾用波多野結衣照片授權的悠遊卡引發風波，我這裡剛好也有搶到兩張收藏。當時波多野結衣聲明稿說：「只因為我是AV女優，難道我就不能參與善意的活動貢獻於社會嗎？難道我就不能對於我愛的台灣付出行動來報恩嗎？」各位女優朋友們，如果我當上桃園市議員，歡迎妳們帶著愛台灣的心來桃園報恩，讓妳們當觀光大使，我帶妳們去逛夜市。
第四章：簽賭送官府。
簽賭送官府，充當頭目收取賭資。支持修法本島博弈，在航空城特區蓋觀光飯店。2013年立委蔡正元曾提案開放本島博弈，桃園航空城看起來是最適合的地方。如今幾年過去了，澳門政府因為博弈分享計劃，已連續18年普發現金給永久居民，符合資格的永久居民累計已領取新台幣66萬元。各位桃園鄉親，人生有多少個18年可以損失補助66萬元的機會？
第五章：你當不了狗，就不要進入我的生活。
打造寵物友善之都，虐待動物者加重處罰。我是寵物美容師，爭取桃園的夜間獸醫療資源、推動寵物長照，擴大寵物保險理賠範圍。前陣子中國廣東發生叫「旺旺」的狗與幼犬遭虐殺事件，我支持修法加重虐待動物處罰，在桃園督促市府接獲通報趕快查、趕快救，若涉及未成年人，教育與社政單位要介入輔導追蹤，不能一句「孩子不懂事」就算了。
第六章：欺瞞國子監科舉舞弊瞧公民。
公務人員作弊有妨害考試罪，議員作弊有什麼資格監督市政？我反對議員打著監督市政的理由霸凌市府官員。
第七章：花木蘭老爸也震驚，邊關徵兵搞黑箱，引爆百姓怒火。
兵役科嚴查體檢流程，權貴妨害兵役不能逍遙法外。我們國家只有老汽車機車每年都要複檢，難道國家重視役男的身體狀況比不上一堆破銅爛鐵嗎？我主張役男每年都要體檢直到除役。
第八章：狂妄至極，霸凌者以後還是當朝首富。
當霸凌成為事實，反抗就是義務，over my dead body！我信奉惡法非法，我主張參政權應該持續限縮。大家都說棒球是國球，如果組頭可以當議員，藍綠白有什麼資格可以說愛棒球？我反對校園霸凌，主張青少年若因霸凌被定罪應予重罰，涉入霸凌應延長役期。
我個人基於內在的道德良知改了這個名字，希望大家認同我反霸凌的訴求。如果你今天才認識我，請投給我，投12號，謝謝大家。
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據桃園市選舉委員會19日直播畫面，現年29歲的12號候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」（簡稱王妃）延續登記時的白色古裝造型登場，並當場秀出良民證強調無前科，全程拋出五大超瘋金句引發關注：
1. 談選戰壓力與開戰決心：「方丈為人很小心眼，這裡是桃園市桃園區，得罪了方丈還想走？沒有這麼容易。」
2. 回應選舉文宣與網友評論：「對政治人物的無情是偉大城市的象徵。進廚房就不要喊熱，要從政就不要嫌網友無情。」
3. 引《灌籃高手》談參選初衷：「老頭子，你最輝煌的時刻是何時？是當全日本代表的時候嗎？而我，就是現在！」
4. 呼籲嚴查兵役體檢流程：「我們國家只有老汽車機車每年都要複檢，難道國家重視役男的身體狀況比不上一堆破銅爛鐵嗎？」
5. 宣示反校園與權貴霸凌：「當霸凌成為事實，反抗就是義務，over my dead body！」
除了「發尿布印上『包在我身上、你知道我媽媽是誰嗎』」、「改姓『蔣政見』」等幽默橋段，王妃也提出八大政見，主張育兒津貼加碼對齊中央（一胎共20萬）、推動航空城博弈觀光、嚴查役男體檢與重罰霸凌；身為寵物美容師的她，也爭取夜間獸醫、寵物長照與加重虐待動物刑責，並承諾將每票30元選舉補助款全數捐助流浪動物。
此外，她亮出兩張波多野結衣悠遊卡，引用蒼井空名言強調職業不應受歧視，喊話當選後邀百位日本女優任桃園觀光大使逛夜市；她也以零募款、無競選總部參選，並向「財神總統」、「田慎節」兩位改名前輩致敬。未出席的同選區候選人佀廣洋，先前曾就高中部分言行公開致歉，但否認多項網路指控，並於選舉公報以「不讓抹黑決定選舉」回應。
政見會畫面在桃園市選舉委員會YouTube頻道與Threads流傳後掀起熱議，大批網友直呼「好瘋、超狠」、「口條清晰、全無冷場，宛如看脫口秀」，也有人好奇16字姓名在開票日「選務人員唱票該如何唸完」。想看完整發言的民眾，可前往「桃園市選舉委員會官方YouTube頻道」，或是直接點選下方 YouTube 影片觀看，時間點都設定好了，不用快轉喔！
大家好，我是12號候選人王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋。我剛剛很明確地聽到主持人說出了實話，我看現場都有錄影直播。我跟主持人雖然是第一次見面，成長背景有所不同，但是我們很快地就會有一個共同點：我們都會是共同被告。方丈為人很小心眼，這裡是桃園市桃園區，得罪了方丈還想走？沒有這麼容易。
今年桃園選舉很多選民收到各式各樣的小物，舉凡廣告扇、面紙包、口罩、菜瓜布、廣告筆、打火機，還有米粉、吐司。有些候選人發了很多面紙，家裡可能真的很多面紙，我看了很感動，因為看得出來有候選人從小到大都是媽媽幫忙擦屁股。我個人建議如果候選人長大了，尿還是很多的話，可以考慮發尿布，尿布上還可以印文宣叫做「包在我身上，你知道我媽媽是誰嗎？」。
其實這麼多文宣，尿布比菜瓜布好，因為選舉的文宣菜瓜布跟面紙摸起來很像，也是軟軟的一包，我有朋友就拿菜瓜布去上大號，擦起來聽說很痛。
最近桃園有人收到了米粉，也有網友被查水錶收到了麥當勞歡樂送。這是一張桃園分局的通知書，按《公職人員選舉罷免法》，有網友質疑候選人的米粉文宣涉及賄選，就被候選人告了意圖使人不當選。候選人有澄清說「我這個米粉購入價格23元不到30元，這個檢舉就是抹黑」。
容我在這邊念一段法務部的解釋函：行賄者對有投票權人交付之財物或不正利益，並不以金錢之多寡為絕對標準。法務部90年10月8日法90檢字第036885號函所列賄選犯行例舉以新台幣30元為基準，僅是為減少基層執行人員查察之爭議所為之行政指導方針。如雙方收受者有主觀之行賄受賄意思，縱其金額在新台幣30元以下，仍應視為賄選行為；反之，雙方收受者並無主觀之行賄受賄意思，縱其金額在新台幣30元以上，仍不認為是賄選行為。所以30元僅是司法機關發動偵查的一個參考門檻，並非法規上的免責底線或合法紅線。麻煩政治大學行政管理學研究所的教授參考一下，同學們筆記現在可以做，這一題可以畫重點，期末考應該會考哦。
對政治人物的無情是偉大城市的象徵。進廚房就不要喊熱，要從政就不要嫌網友無情，那是個偉大城市的象徵之路，要懂得虛心接受批評指教。關於選舉經費要感謝網友們的提醒，因為候選人選舉經費在法律與司法實務上明確屬於可受公評之事，何況網友已經有查證大賣場的售價、合理推估，那就是合理的查證程序，應受憲法言論自由的保障，網友沒有擋到候選人家裡的Wi-Fi。我以上說的這些資訊都可以上網查查，對網友提告只是遮羞布、害怕公民社會討論賄選的手段，我非常不以為然。
這是我的良民證，我人生清清白白，沒有前科，我不會踩縫紉機。根據調查，很多候選人的學經歷都有一個共通點：都經歷過法務部矯正署。
明年4月職棒在桃園開打的時候，展元主播會說：「各位喜愛棒球、熱愛棒球，沒有棒球就吃不下飯、就睡不著覺，甚至會活不下去的棒球痴、棒球狂，各位球迷朋友們大家好！今天樂天桃園球場開幕戰，聯盟很開心邀請到涉入網路簽賭的議員來幫我們開球！」
各位球迷們，我只能接受涉入網路簽賭的議員站上打擊區，開球的來賓可以邀請陽耀勳陽大哥，因為我知道陽大哥生涯缺少了一場引退賽，我希望陽大哥會丟觸身球，我說的是棒球，我沒有洩露桃園區的國家機密。
我今年29歲，這是我第一次參選、第一次改名。我想改變選舉文化，我想改變這個國家。我看到很多候選人都沒有參加政見發表會，實在是非常可惜。我想起《灌籃高手》的名場面：湘北高中對上山王工業的激烈決戰中，櫻木花道因救球導致背部嚴重受傷，安西教練出於保護他未來的運動生涯，決定將他換下場。此時櫻木花道按著安西教練的肩膀，他說：「老頭子，你最輝煌的時刻是何時？是當全日本代表的時候嗎？而我，就是現在！」
我沒有成立政治獻金專戶，我沒有募款，我是寵物美容業者，我的選舉補助款30元要捐給流浪動物。我沒有違法改裝車，我沒有大聲公喇叭，我不製造噪音；我沒有掛旗幟，我不干擾交通視線；我沒有電話拜票，我沒有家戶拜訪，我不擾民；我沒有遊行車掃，我不影響通行；我沒有印廣告傳單，我不製造垃圾；我沒有設立競選總部，連花圈花籃都沒有；我只有一面掛不到10分鐘就被威脅要拆掉的大樓看板。也許你第一次認識我，因為我只有現在。
我的名字很長，有16個字：王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋。在台灣選舉史上候選人因為選舉改名的有三個人：第一個是我的大前輩黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統，他是嘉義的傳說，第一個在政見發表會上吃麻油雞的男人，是嘉義人每次選舉到了的迷因，在這裡向他致敬；第二位是顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，是第一個改名當選的嘉義市議員；第三位就是我。
至於有網友說「那蔣萬安呢？」我們這三個是因為選舉改名，至於蔣萬安他是另外一個組別，只有他一個人報名，也是該組別的冠軍。其實我有認真地思考過，如果我能改姓，我要叫「蔣政見」，那剛剛主持人開頭的時候就會說「請12號候選人講政見、請12號候選人講政見」，這就是很明顯的違法行為，主持人違反行政中立。好了不開玩笑了，時間不夠了，講政見。
第一章：難道穿越了，你只是大禹後代？我是堯帝後代。
不論你是誰的後代，育兒津貼加碼補助平等對齊六都最高，中央一胎發10萬，桃園市就對齊中央一胎發10萬，等於中央加地方加起來一共20萬。
第二章：知我母者誰？
成立戶政尋親專線，不用到處問「你知道我媽媽是誰嗎？」系統說如果我能幫忙找媽媽，陰德值增加可以獲得系統獎勵5488票。
第三章：里長隊友，你女兒會去當AV女優？
爭取桃園聘百位女優當觀光大使，週週陪粉絲逛夜市。女優蒼井空曾說：「我脫光衣服站在鏡頭前是為了生存，而你衣冠楚楚地站在鏡頭前是為了私慾和欺騙」。我實在不理解民意代表到底哪來的道德勇氣看不起女優。2015年柯文哲市長曾用波多野結衣照片授權的悠遊卡引發風波，我這裡剛好也有搶到兩張收藏。當時波多野結衣聲明稿說：「只因為我是AV女優，難道我就不能參與善意的活動貢獻於社會嗎？難道我就不能對於我愛的台灣付出行動來報恩嗎？」各位女優朋友們，如果我當上桃園市議員，歡迎妳們帶著愛台灣的心來桃園報恩，讓妳們當觀光大使，我帶妳們去逛夜市。
第四章：簽賭送官府。
簽賭送官府，充當頭目收取賭資。支持修法本島博弈，在航空城特區蓋觀光飯店。2013年立委蔡正元曾提案開放本島博弈，桃園航空城看起來是最適合的地方。如今幾年過去了，澳門政府因為博弈分享計劃，已連續18年普發現金給永久居民，符合資格的永久居民累計已領取新台幣66萬元。各位桃園鄉親，人生有多少個18年可以損失補助66萬元的機會？
第五章：你當不了狗，就不要進入我的生活。
打造寵物友善之都，虐待動物者加重處罰。我是寵物美容師，爭取桃園的夜間獸醫療資源、推動寵物長照，擴大寵物保險理賠範圍。前陣子中國廣東發生叫「旺旺」的狗與幼犬遭虐殺事件，我支持修法加重虐待動物處罰，在桃園督促市府接獲通報趕快查、趕快救，若涉及未成年人，教育與社政單位要介入輔導追蹤，不能一句「孩子不懂事」就算了。
第六章：欺瞞國子監科舉舞弊瞧公民。
公務人員作弊有妨害考試罪，議員作弊有什麼資格監督市政？我反對議員打著監督市政的理由霸凌市府官員。
第七章：花木蘭老爸也震驚，邊關徵兵搞黑箱，引爆百姓怒火。
兵役科嚴查體檢流程，權貴妨害兵役不能逍遙法外。我們國家只有老汽車機車每年都要複檢，難道國家重視役男的身體狀況比不上一堆破銅爛鐵嗎？我主張役男每年都要體檢直到除役。
第八章：狂妄至極，霸凌者以後還是當朝首富。
當霸凌成為事實，反抗就是義務，over my dead body！我信奉惡法非法，我主張參政權應該持續限縮。大家都說棒球是國球，如果組頭可以當議員，藍綠白有什麼資格可以說愛棒球？我反對校園霸凌，主張青少年若因霸凌被定罪應予重罰，涉入霸凌應延長役期。
我個人基於內在的道德良知改了這個名字，希望大家認同我反霸凌的訴求。如果你今天才認識我，請投給我，投12號，謝謝大家。