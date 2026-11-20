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今全台大降溫！明晨更冷低溫探11度「挑戰首波冷氣團」

▲入秋首波大陸冷氣團襲台，周五、周六全台寒涼，北部可能出現10度的極端低溫，周日逐漸回暖。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

天氣什麼時候回暖？明起白天連3日好天氣：下周又有鋒面襲台

▲下周二至下周四有另一波鋒面通過，全台降雨機率提高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

受到東北季風、冷空氣影響，今天（20日）清晨平地最低溫13.6度，出現在新北市石碇，根據氣象專家吳德榮表示，今日各地氣溫驟降，明（21）日清晨則因「輻射冷卻」加成，平地最低溫將探至11度，有機會挑戰「首波大陸冷氣團」，到了下週二至下週四（24日至26日）有另一鋒面及東北季風影響，屆時轉雨降溫，提醒民眾注意天氣變化。氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄中表示，受到東北季風影響，今日平地大致轉乾、天氣好轉，山區偶有零星飄雨的機率。白天北臺偏涼、南舒適，早晚冷，要添加衣物。今日各地區氣溫如下：北部11至20度、中部12至24度、南部13至27度、東部12至24度。明（21日）晨則因「輻射冷卻」加成，平地的最低氣溫將會降至11度左右，但臺北測站是否因此而觸及「大陸冷氣團」定義（≦14度）？則在模擬的不確定範圍，需再觀察。至於天氣何時回暖？吳德榮分析，明日白天起至下週一（23日）、東北季風逐日減弱，連三天各地晴朗穩定，氣溫逐日漸升，清晨仍有「輻射冷卻」帶來低溫。下週二（24日）至週四（26日）另一鋒面及東北季風影響，轉雨降溫，其強度比前波稍弱，但仍帶來明顯的天氣變化，應注意。