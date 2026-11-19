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胡瓜今（19）日和老婆丁柔安舉辦媒體餐敘，宣布YouTube頻道《下面一位》因和合夥人鬧翻不再繼續經營，另開一個《新下面一位》請粉絲支持。胡瓜也聊到這幾年的投資狀況，台股連跌好幾天，胡瓜過去買的都已經獲利出場，目前持股有0050和中華電、台積電，他最高手握80張台積電，光是配息就賺翻。胡瓜今分享投資台股狀況，胡瓜目前持有0050、中華電和台積電，胡瓜坦言0050從還沒分割時就一路抱到現在，台積電也是從200多就開始買，過去都是280買進，330左右賣出，來回獲利，手上最多持有80多張，且台積電每季都會固定發股息，算下來金額非常驚人，胡瓜也坦言自己平常都會仔細計算配息。不過胡瓜也有失利的時候，國巨今日收盤價是322.5，胡瓜前後買了30張，600多時入手10張，500多時又再加碼，沒想到後面跌了，讓他大嘆已經住在套房中，「國巨我不是一次，是兩次！多年後我又跳下去。」但他仍強調股票要有耐心，就當先放在銀行。胡瓜過去經營《下面一位》勞心勞力，沒想到合夥人說不做就不做，還要他花2000萬把頻道買回去，胡瓜寧可另外開創一條道路，雖不捨頻道60萬粉絲，但他相信接下來會更好。