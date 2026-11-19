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▲李惠暄（如圖）與一名女同志曖昧，最先發現此事的還是對方的伴侶，兩人等於是雙劈。（圖／翻攝自YouTube＠范琪斐的美國時間）

台北市中山、大同區市議員候選人李惠暄近日在范琪斐的Podcast節目《陪我走一段》中坦言，離婚主因是自己出軌造成的，而她不僅出軌還公開「出櫃」，透露外遇對象是小10歲女生，雙方互有好感時，各自都有另一半，這讓粉絲不禁痛批李惠暄的「雙劈」行為，更不解為何她要公然說出來：「妳真的很自私，有在乎前夫和小孩的感受嗎？」李惠暄在節目中坦言自己的前夫是工程師，雙方結婚13年，在去年選擇離婚，離婚的原因就是因為前夫抓到她出軌證據，她與一名小自己10歲的女同志曖昧，互生情愫。李惠暄坦言，自己與前夫本來婚姻就出問題，雖然兩個人都很愛家、愛工作，但已經很久沒有享受夫妻獨處時光，對彼此有疏離感。後來他們嘗試婚姻諮商也沒用，某次吵架時她就提出離婚，前夫這時突然覺得怪怪的，去查看她手機才發現她與女同志出軌，將她趕出家門。而這名女同志本來也有另一半，李惠暄坦言，自己全家人都認識該名女同志與其伴侶，雙方本來互動都很正常，直到某次工作中，她與對方開始深聊、接觸變多，她才發現自己很崇拜對方，對方也很欣賞她作為律師的職業理念，兩人這才產生火花。李惠暄還透露，最一開始發現她們不對勁的，還是該名女同志的另一半，李惠暄說：「」等於李惠暄的婚外情不只傷到前夫、小孩，還有另一個女生。李惠暄的震撼發言讓許多網友看傻，她也因此被痛罵：「自己身為律師，應該很清楚當事人面對配偶外遇時的心碎，也重重傷害無辜的孩子們，又怎會選擇婚姻關係還存在，就發展婚外新感情呢？」、「會出軌的人，其實就是不負責任」、「妳真的很自私，有在乎前夫和小孩的感受嗎？」不過也有另一派網友認為，如果不愛了，早點說清楚也好，總好過彼此繼續在婚姻裡消磨：「感情沒有對錯，經歷過的人都會懂，我原本不認識你，但現在我認識你了！你很坦蕩，也很勇敢」、「感情是當事人的，外人無從置啄；但在公領域的付出，李律的專業與努力始終有目共睹」、「不愛了就放手，其實也沒有錯」。