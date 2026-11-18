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115年7月、8月200萬元特別獎清冊名單！吃麥當勞、逛全聯都被錢砸到

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北部地區

▲7月、8月200萬元特別獎的中獎縣市、消費明細、消費地點等資訊，北部地區就開出9張之多。（圖/財政部官網）

▲有幸運的民眾在7、8月在三峽麥當勞吃200元就幸運中獎200萬元！（圖/Google評價）

▼中南部地區

▲住高雄的民眾，有沒有印象到大寮這間全聯買過東西？7月、8月只花40元幸運中獎200萬。（圖/Google評價）

Uber「4元處理費」不要忘記它！忘記領獎獎金會全部充公

如果你沒有將Uber載具歸戶的話，帳戶綁定的信箱內應該會有這張發票。

財政部也公告，7月、8月的統一發票領獎期限從即日起至2027年1月5日，一旦錯過了獎金就會充公