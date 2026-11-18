下禮拜三（25日）就是最新一期9月、10月統一發票要開獎的日子，但是你上一期的發票有沒有去領獎了？根據財政部公布115年7月、8月200萬元特別獎中，一共有11位幸運兒中獎，其中有人去逛全聯、吃麥當勞就被錢給砸到！《NOWNEWS》特別整理7月、8月200萬元特別獎的中獎縣市、消費明細、消費地點等資訊，快點來看看自己是不是那個還沒領獎的幸運兒！
115年7月、8月200萬元特別獎清冊名單！吃麥當勞、逛全聯都被錢砸到
▼北部地區
一、中獎店家：無印良品松山車站門市/消費金額561元
地址：台北市信義區市民大道6段288號3樓
二、中獎店家：7-ELEVEN台北市第一一四二分公司/消費金額10元
地址：台北市松山區民生東路5段10號1樓
三、中獎店家：Uber/消費金額4元
地址：台北市松山區復興北路367號8樓
四、中獎店家：全家Family Mart台北市第六九四分公司/消費金額58元
地址：台北市大安區忠孝東路3段248巷6號
五、中獎店家：AYE TAIPEI/消費金額390元
地址：台北市中山區林森北路138巷15號1樓
六、中獎店家：7-ELEVEN台北市第一一五八分公司/消費金額149元
地址：台北市內湖區民權東路6段90巷8、10號
七、中獎店家：好停大安停車場/消費金額300元
地址：台北市大安區信義路4段89號及99巷旁空地
八、中獎店家：麥當勞McDonald's三峽文化分公司/消費金額200元
地址：新北市三峽區文化路72號1樓、2樓
九、中獎店家：全家Family Mart新竹市第一一〇分公司/消費金額104元
地址：新竹市北區西大路527號
▼中南部地區
十、中獎店家：全聯福利中心大寮二店分公司/消費金額40元
地址：高雄市大寮區鳳林四路254號1樓
十一、中獎店家：勁請享用健康廚房/消費金額130元
地址：屏東縣潮州鎮新生路63之3號1樓
Uber「4元處理費」不要忘記它！忘記領獎獎金會全部充公
然而除了幸運去全聯、停個車、吃麥當勞就中200萬的民眾之外，11張發票當中有一位是用「Uber」有一筆消費4元的處理費發票中獎200萬元，這是由Uber內部開立的發票，就跟點外送處理費也會有一張發票一樣，如果你沒有將Uber載具歸戶的話，帳戶綁定的信箱內應該會有這張發票。
有印象7月、8月有使用Uber APP的民眾、且沒有載具歸戶的話，都要記得巡看看信箱，以免錯過大獎。財政部也公告，7月、8月的統一發票領獎期限從即日起至2027年1月5日，一旦錯過了獎金就會充公，提醒中獎人不要忘記去領獎囉！
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▼北部地區
一、中獎店家：無印良品松山車站門市/消費金額561元
地址：台北市信義區市民大道6段288號3樓
二、中獎店家：7-ELEVEN台北市第一一四二分公司/消費金額10元
地址：台北市松山區民生東路5段10號1樓
三、中獎店家：Uber/消費金額4元
地址：台北市松山區復興北路367號8樓
四、中獎店家：全家Family Mart台北市第六九四分公司/消費金額58元
地址：台北市大安區忠孝東路3段248巷6號
地址：台北市中山區林森北路138巷15號1樓
六、中獎店家：7-ELEVEN台北市第一一五八分公司/消費金額149元
地址：台北市內湖區民權東路6段90巷8、10號
七、中獎店家：好停大安停車場/消費金額300元
地址：台北市大安區信義路4段89號及99巷旁空地
八、中獎店家：麥當勞McDonald's三峽文化分公司/消費金額200元
地址：新北市三峽區文化路72號1樓、2樓
九、中獎店家：全家Family Mart新竹市第一一〇分公司/消費金額104元
地址：新竹市北區西大路527號
十、中獎店家：全聯福利中心大寮二店分公司/消費金額40元
地址：高雄市大寮區鳳林四路254號1樓
十一、中獎店家：勁請享用健康廚房/消費金額130元
地址：屏東縣潮州鎮新生路63之3號1樓
然而除了幸運去全聯、停個車、吃麥當勞就中200萬的民眾之外，11張發票當中有一位是用「Uber」有一筆消費4元的處理費發票中獎200萬元，這是由Uber內部開立的發票，就跟點外送處理費也會有一張發票一樣，如果你沒有將Uber載具歸戶的話，帳戶綁定的信箱內應該會有這張發票。
有印象7月、8月有使用Uber APP的民眾、且沒有載具歸戶的話，都要記得巡看看信箱，以免錯過大獎。財政部也公告，7月、8月的統一發票領獎期限從即日起至2027年1月5日，一旦錯過了獎金就會充公，提醒中獎人不要忘記去領獎囉！