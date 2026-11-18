我是廣告 請繼續往下閱讀

▲好市多宣布，即起電動車充電費率由原本每度新台幣6.5元調降至5.8元。（圖／好市多提供）

好市多會員回饋又升級了！宣布即起好市多電動車充電費率由原本每度新台幣6.5元調降至5.8元，且配合黑五購物節活動，11月23日至12月6日期間推出限時加碼優惠，充電費率再降至每度僅4.9元，包括 J1772及TYPE 2，方便不同充電規格的電動車車主使用，搭配聯名卡也可享2%好多金回饋。好市多宣布，即起電動車充電費率由原本每度新台幣6.5元調降至5.8元；配合年度黑五購物節活動，更於2026年11月23日至12月6日期間推出限時加碼優惠，充電費率再降至每度僅4.9元。現場為雙充電規格，包括 J1772及TYPE 2，方便不同充電規格的電動車車主使用，提升充電便利性。此外，會員完成Costco富邦聯名卡綁定後，使用充電服務即可享有 2%好多金回饋。一般優惠期間：2026年11月9日起，充電費率每度5.8元黑五限時優惠：2026年11月23日至12月6日，充電費率每度4.9元充電規格：J1772、TYPE 2聯名卡專屬回饋：綁定Costco富邦聯名卡，充電享2%好多金回饋