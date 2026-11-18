中央氣象署指出，今（18）日東北季風增強，桃園以北、宜蘭及花蓮降雨逐漸增加，北部、東北部及東部下午起轉涼，中南部入夜後也會感受到冷意。中央氣象署預報員張承傳表示，這波冷空氣持續時間較長且強，週五至週六（20日至21日）有機會達到大陸冷氣團等級，週六清晨中部以北及東北部低溫約14至15度，局部空曠地區可能下探12度。此外，週四晚間至週五上午，3500公尺以上高山有零星降雪機會，下週二（24日）還有另一波東北季風增強。
🟡今天天氣：東北季風增強！北台灣午後轉雨、氣溫下降
張承傳表示，今天東北季風增強，冷空氣逐漸南下，桃園以北、東北部及東部地區轉為局部短暫雨，竹苗、台東及恆春半島也有零星降雨機會，其他地區則維持多雲到晴，北部、東北部及東部從下午開始逐漸轉涼。
氣溫方面，北部及宜蘭、花蓮白天高溫約25至27度，中南部及台東約27至30度。低溫部分，中部以北及宜花約18至20度，南部及台東約20至21度。離島方面，澎湖21至26度、金門19至25度、馬祖17至20度。
🟡今天空氣品質：中南部污染物稍易累積
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天（18日）東北季風增強，環境風場為東北風，中南部位於下風處，稍有利於污染物累積，午後臭氧濃度也可能上升。18日至21日環境風場以東北風至東北東風為主，中南部位於下風處，污染物容易累積。
良好：宜蘭、花東空品區。
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區，以及馬祖、金門、澎湖。
🟡明天天氣：週四全台明顯降溫！北部高溫剩18度
明天（19日）持續受到東北季風影響，冷空氣進一步南下，北部及宜蘭、花蓮天氣偏涼，其他地區也將逐漸轉涼。桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，加上中層水氣偏多，新竹以南山區也有局部降雨機會，其他地區以多雲為主。
氣溫方面，北部及宜蘭白天高溫將降至18至20度，與週二（17日）相比，降溫相當有感。中部及花蓮高溫約23至24度，南部及台東仍有25至28度，但入夜後各地氣溫將持續下滑。
🟡可以看到雪嗎？氣象署：週四晚至週五上午高山有機會
這波東北季風不只帶來明顯降溫，高山也有機會出現降雪，中央氣象署指出，若溫度與水氣條件配合，週四（19日）晚間至週五（20日）上午，3500公尺以上高山有零星降雪機率。
🟡一週天氣：週五、週六最冷！下週二再一波東北季風
中央氣象署指出，週五至週六（20日至21日）受到東北季風或大陸冷氣團影響，北部及宜蘭、花蓮整天偏冷，其他地區早晚也會明顯感受到冷意。週五晚間至週六清晨將是這波冷空氣最冷的時段，低溫約14至15度，其他地區約16至18度，空曠地區受到輻射冷卻作用影響，溫度可能再低1至2度，局部地區有機會下探12度左右。
降雨方面，週五（20日）西半部山區、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，其他地區以多雲為主；週六（21日）水氣逐漸減少，各地大多轉為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。
到了週日（22日），東北季風或大陸冷氣團逐漸減弱，白天氣溫開始回升，清晨仍然偏冷，但白天起逐漸回暖，週日至下週一（23日）各地高溫有機會回升至26、27度以上。不過好天氣維持不久，下週二（24日）預計還有另一波東北季風增強，屆時天氣將再次轉涼。
未來一週天氣重點：
11月18日（三）：東北季風增強，北部及東半部午後轉雨降溫，中南部入夜轉涼。
11月19日（四）：全台明顯降溫，北部及宜蘭高溫18至20度，迎風面持續降雨，晚間高山有零星降雪機會。
11月20日（五）：冷空氣持續影響，北部及宜花整天偏冷，高溫僅18至20度，上午高山仍有零星降雪機率。
11月21日（六）：清晨低溫13至15度，局部空曠地區可能下探12度，各地逐漸轉為多雲到晴。
11月22日至23日（日、一）：東北季風減弱，各地白天回暖，高溫24至27度，早晚仍涼。
11月24日至26日（二至四）：另一波東北季風增強，北台灣再次轉涼，北部及東半部降雨機率提高。
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張承傳表示，今天東北季風增強，冷空氣逐漸南下，桃園以北、東北部及東部地區轉為局部短暫雨，竹苗、台東及恆春半島也有零星降雨機會，其他地區則維持多雲到晴，北部、東北部及東部從下午開始逐漸轉涼。
氣溫方面，北部及宜蘭、花蓮白天高溫約25至27度，中南部及台東約27至30度。低溫部分，中部以北及宜花約18至20度，南部及台東約20至21度。離島方面，澎湖21至26度、金門19至25度、馬祖17至20度。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天（18日）東北季風增強，環境風場為東北風，中南部位於下風處，稍有利於污染物累積，午後臭氧濃度也可能上升。18日至21日環境風場以東北風至東北東風為主，中南部位於下風處，污染物容易累積。
良好：宜蘭、花東空品區。
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區，以及馬祖、金門、澎湖。
🟡明天天氣：週四全台明顯降溫！北部高溫剩18度
明天（19日）持續受到東北季風影響，冷空氣進一步南下，北部及宜蘭、花蓮天氣偏涼，其他地區也將逐漸轉涼。桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，加上中層水氣偏多，新竹以南山區也有局部降雨機會，其他地區以多雲為主。
氣溫方面，北部及宜蘭白天高溫將降至18至20度，與週二（17日）相比，降溫相當有感。中部及花蓮高溫約23至24度，南部及台東仍有25至28度，但入夜後各地氣溫將持續下滑。
🟡可以看到雪嗎？氣象署：週四晚至週五上午高山有機會
這波東北季風不只帶來明顯降溫，高山也有機會出現降雪，中央氣象署指出，若溫度與水氣條件配合，週四（19日）晚間至週五（20日）上午，3500公尺以上高山有零星降雪機率。
🟡一週天氣：週五、週六最冷！下週二再一波東北季風
中央氣象署指出，週五至週六（20日至21日）受到東北季風或大陸冷氣團影響，北部及宜蘭、花蓮整天偏冷，其他地區早晚也會明顯感受到冷意。週五晚間至週六清晨將是這波冷空氣最冷的時段，低溫約14至15度，其他地區約16至18度，空曠地區受到輻射冷卻作用影響，溫度可能再低1至2度，局部地區有機會下探12度左右。
降雨方面，週五（20日）西半部山區、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，其他地區以多雲為主；週六（21日）水氣逐漸減少，各地大多轉為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。
到了週日（22日），東北季風或大陸冷氣團逐漸減弱，白天氣溫開始回升，清晨仍然偏冷，但白天起逐漸回暖，週日至下週一（23日）各地高溫有機會回升至26、27度以上。不過好天氣維持不久，下週二（24日）預計還有另一波東北季風增強，屆時天氣將再次轉涼。
未來一週天氣重點：
11月18日（三）：東北季風增強，北部及東半部午後轉雨降溫，中南部入夜轉涼。
11月19日（四）：全台明顯降溫，北部及宜蘭高溫18至20度，迎風面持續降雨，晚間高山有零星降雪機會。
11月20日（五）：冷空氣持續影響，北部及宜花整天偏冷，高溫僅18至20度，上午高山仍有零星降雪機率。
11月21日（六）：清晨低溫13至15度，局部空曠地區可能下探12度，各地逐漸轉為多雲到晴。
11月22日至23日（日、一）：東北季風減弱，各地白天回暖，高溫24至27度，早晚仍涼。
11月24日至26日（二至四）：另一波東北季風增強，北台灣再次轉涼，北部及東半部降雨機率提高。