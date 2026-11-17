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▲好市多自11月16日起至12月13日前，特別規劃線上申辦專屬禮遇。（示意圖／記者楊智傑攝）

▲Mia C’bon「2026微醺生活節」即日起至11月16日於台北大葉高島屋展出。（圖／記者鍾怡婷攝）

美式賣場好市多發優惠券了！為了招攬新會員加入，自11月16日起至12月13日前，推出「線上加入好市多」限時優惠活動。只要線上申辦成為新會員，並輸入專屬代碼，最高可獲得500元線上購物優惠券，瞄準黑五購物節消費且尚未辦會員的民眾，可別錯過了。為提供更便捷的入會體驗，好市多自11月16日起至12月13日前，特別規劃線上申辦專屬禮遇，依據申辦的會員卡別提供不同面額的回饋。所有優惠券使用期限均至2027年2月14日止。成功申辦標準付費主卡：可獲得300元線上購物優惠券（適用於好市多線上購物單筆滿1500元之消費）成功申辦黑鑽付費主卡：可獲得500元線上購物優惠券（適用於好市多線上購物單筆滿2000元之消費）一、線上申辦新卡：前往好市多官網線上申辦新卡會員，於結帳頁面輸入優惠券代碼「new」並點擊「確認」後完成會員費付款（註：此代碼僅作為活動資格登錄與紀錄，當筆會員費不會直接折抵）。二、申辦聯名卡：同步線上申辦「富邦好市多聯名卡」，啟動完整的消費回饋權益。三、開啟行銷通知：前往好市多官網「我的通知設定」同意接收線上購物行銷電子郵件。系統將於完成申辦後的7至14個工作天內，將優惠券寄送至新會員註冊信箱。Mia C’bon「2026微醺生活節」即日起至11月16日於台北大葉高島屋展出，接著11月25日至29日移師台南南紡購物中心接力開跑。今年規劃4大主題區，包含「時光沙龍」葡萄酒區及清酒區、「漫遊島嶼」精釀啤酒區、「城市露臺」RTD調酒區，以及「個人小酒吧」調酒專區，讓民眾一次體驗不同酒款風味。活動期間也推出多重限量優惠，即日起至12月1日，全門市單筆消費酒類商品滿1500元，即可登錄發票參加抽獎，有機會將iPhone 18 Pro Max帶回家。另外，台北大葉高島屋酒展期間限定優惠，單筆消費酒類商品滿5000元，即贈1000元現金抵用券，可於下次消費折抵；單筆滿1500元則可參加現場「好運轉轉樂」。