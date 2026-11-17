寶可夢迷準備開搶！中華郵政配合「臺北2026世界郵展」，將於11月20日正式發行「寶可夢郵票小全張」，限量30萬張，每張收錄10款寶可夢卡牌圖案，今（17）日上午8時30分起，開放民眾透過「i集郵」網站預購。中華郵政提醒，每個會員帳號限購郵票2張，並同步開放附帶發行票品訂購，採取線上排隊機制，想收藏的粉絲務必留意預購時間及購買規則。
寶可夢郵票何時開賣？款式、預購時間、平台
中華郵政「寶可夢郵票小全張」將於11月20日正式發行，總計推出1款，限量30萬張，每張內含10枚郵票，每枚面值均為8元，民眾可於11月17日上午8時30分起，前往「i集郵」網站預購郵票及附帶發行票品，每個會員帳號限購郵票2張，附帶發行票品則每款限購1個，商品售完為止。
這次郵票以寶可夢集換式卡牌遊戲為設計主題，精選10款卡牌圖案，包括超級噴火龍X ex、超級沙奈朵ex、超級路卡利歐ex、超級快龍ex，以及霸王花、白海獅、皮卡丘、皮皮、耿鬼、卡比獸，讓不同世代的寶可夢粉絲都能找到熟悉的身影。
i集郵怎麼排隊？8時提前進入等候室
為維持網站作業順暢及預購公平性，中華郵政採取線上等候室機制，11月17日上午8時至8時30分連線「i集郵」的民眾，將先進入等候室，系統會在8時30分開賣時，以相同機率隨機配發排隊號碼，再依序安排進入網站；8時30分後才進入網站者，則會排在前述民眾之後。
等候室會顯示排隊號碼、前方等待人數、預計等候時間，以及目前票品是否售罄等資訊，中華郵政提醒，進入等候室後不要重新整理頁面、開啟多個分頁或關閉瀏覽器，以免影響排隊順序；每位購買者也只能使用1個會員帳號，若切換其他帳號就必須重新排隊。
此外，輪到民眾進入網站前，等候室會跳出確認視窗，若逾時未確認，就必須重新排隊，取得排隊號碼也不代表一定買得到，仍須以實際完成預購程序為準。
除了線上預購還能去哪買？11/20郵局同步發售
除了透過「i集郵」預購，11月20日郵票正式發行後，民眾也可前往各地郵局、世界郵展現場及郵政博物館購買，每人限購2張。中華郵政也將於郵票發行首日設置3場臨時郵局、6間寶可夢主題郵局及6組寶可夢主題郵筒，讓粉絲能夠到現場收藏及打卡。
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中華郵政「寶可夢郵票小全張」將於11月20日正式發行，總計推出1款，限量30萬張，每張內含10枚郵票，每枚面值均為8元，民眾可於11月17日上午8時30分起，前往「i集郵」網站預購郵票及附帶發行票品，每個會員帳號限購郵票2張，附帶發行票品則每款限購1個，商品售完為止。
這次郵票以寶可夢集換式卡牌遊戲為設計主題，精選10款卡牌圖案，包括超級噴火龍X ex、超級沙奈朵ex、超級路卡利歐ex、超級快龍ex，以及霸王花、白海獅、皮卡丘、皮皮、耿鬼、卡比獸，讓不同世代的寶可夢粉絲都能找到熟悉的身影。
為維持網站作業順暢及預購公平性，中華郵政採取線上等候室機制，11月17日上午8時至8時30分連線「i集郵」的民眾，將先進入等候室，系統會在8時30分開賣時，以相同機率隨機配發排隊號碼，再依序安排進入網站；8時30分後才進入網站者，則會排在前述民眾之後。
等候室會顯示排隊號碼、前方等待人數、預計等候時間，以及目前票品是否售罄等資訊，中華郵政提醒，進入等候室後不要重新整理頁面、開啟多個分頁或關閉瀏覽器，以免影響排隊順序；每位購買者也只能使用1個會員帳號，若切換其他帳號就必須重新排隊。
此外，輪到民眾進入網站前，等候室會跳出確認視窗，若逾時未確認，就必須重新排隊，取得排隊號碼也不代表一定買得到，仍須以實際完成預購程序為準。
除了透過「i集郵」預購，11月20日郵票正式發行後，民眾也可前往各地郵局、世界郵展現場及郵政博物館購買，每人限購2張。中華郵政也將於郵票發行首日設置3場臨時郵局、6間寶可夢主題郵局及6組寶可夢主題郵筒，讓粉絲能夠到現場收藏及打卡。