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洛杉磯快艇日前在主場Intuit Dome以113：112一分之差戲劇性逆轉擊敗奧克拉荷馬雷霆，不僅讓衛冕勁旅雷霆吞下自2024年4月以來的首度連敗，雷霆王牌亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）更狂轟40分。然而賽後社群媒體上卻幾乎沒人在討論戰術或關鍵球——所有人的目光，全被《洛杉磯時報》資深體育攝影記者斯卡利吉（Wally Skalij）按下快門的一張場邊照片徹底搶走。這張在X平台瘋傳突破600萬次瀏覽的畫面，如同一面多稜鏡，不同立場的看客品出了截然不同的故事。照片的主角是34歲知名網紅兼健身模特兒雷納（Brittany Renner）與好友鮑威爾（Celina Powell）。當天兩人現身快艇場邊席，穿著極為大膽、幾乎毫無遮掩的黑色服裝。就在雷納起身走回座位的瞬間，攝影師斯卡利吉精準捕捉到她身後觀眾席的百態。一旁金髮女觀眾驚訝到下巴掉下來、眼神寫滿震驚，旁邊的小男孩則露出一臉困惑的表情，與雷納自信大步向前的背影形成強烈反差。這張毫無修圖的真人實拍瞬間引爆網路，但同一張照片卻在社群上分裂出三種截然不同的解讀視角。有網友點評這是「人類攝影藝術完勝AI」的教科書級作品。在AI生成圖片滿天飛的年代，斯卡利吉無需隻字片語，僅靠一幀完美時機的快門便記錄下十幾種真實情緒，證明有些靈光一閃是演算法永遠無法複製的，「快艇贏下了籃球比賽，但場邊座位贏下了整個網際網路。」而在德國評論員凱撒（Bernd Kaiser）則重砲抨擊NBA這種看球文化有如「現代虛榮的羅馬競技場」，球迷花數百美元買票本該欣賞頂尖競技，如今球賽本身卻淪為配角，明星和網紅平時不關心比賽，但偶爾出現在場邊就為了收割點擊率。面對排山倒海的議論，照片當事人雷納也做出回應。她可並非沒有體育背景，曾是傑克遜州立大學女足主力並榮獲年度最佳新人、與達拉斯獨行俠前鋒PJ華盛頓（P.J. Washington）育有一子的雷納，過去便因出演實境節目《籃球妻子》及2025年僅維持52天的短命婚姻話題不斷。她乾脆親自轉發這張瘋傳照片，幽默自嘲寫下：「誰會穿這個來看球……」這句充滿調侃意味的回應不僅讓話題再度升溫，時間點更精準銜接她與鮑威爾共同主演的新實境秀《Toxic Twins》於11月16日正式上線。