統一「星巴克買一送一」等到了！本周竟然「連喝4天」咖啡優惠活動，11月16日至11月19日，4款推薦菜單那堤、星冰樂都有，最便宜價格一杯57.5元爽喝，《NOWNEWS今日新聞》整理星禮程會員使用星送禮好康買法一次掌握。CAMA CAFE表示，「厚蜜地瓜」新品折扣優惠。
星巴克：買一送一！11/16起連喝4天 最便宜57.5元有那堤、星冰樂
2026最新統一「星巴克買一送一」優惠活動！根據星巴克官網，「暖冬心意 就用星送禮」，11月16日上午10點至11月19日連續4天，星禮程會員使用星送禮購買大杯那堤、美式咖啡、焦糖瑪奇朵或巧克力可可碎片星冰樂雙杯組，其中一杯星巴克招待！
星巴克優惠活動指定組合：
1、大杯「那堤雙杯組」特價140元（原價280元）
2、大杯「美式咖啡雙杯組」特價115元（原價230元）最便宜每杯57.5元！
3、大杯「焦糖瑪奇朵雙杯組」特價160元（原價320元）
4、大杯「巧克力可可碎片星冰樂雙杯組」特價150元（原價300元）最便宜星冰樂75元！
提醒大家，本活動不適用於門市內星禮程活動、外送外賣、預訂與行動預點服務，飲料雙杯組需一次兌換；僅限全額使用APP星送禮購買支付，活動期間不限購買次數。星星可累計；星送禮電子兌換憑證使用注意事項請依券面上說明為準；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
CAMA CAFE：「厚蜜地瓜」Threads爆紅！嚐鮮優惠加碼
CAMA CAFE二十週年限定，推出台農57號「厚蜜地瓜」系列新品在Threads掀起話題，業者證實，人氣創下單週熱議紀錄，吸引近萬網友留言討論。本周倒數兩天登上「2026 臺灣國際咖啡展」，「厚蜜地瓜美式」、「厚蜜地瓜抹茶歐蕾」可現場免費試飲。
官方表示，即日起至11月底，「厚蜜地瓜」系列飲品可享5元折扣優惠！會員於App領券，享「10元折扣」優惠及「任選兩杯88折」！三款皆期間限定販售到年底。
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1、大杯「那堤雙杯組」特價140元（原價280元）
2、大杯「美式咖啡雙杯組」特價115元（原價230元）最便宜每杯57.5元！
3、大杯「焦糖瑪奇朵雙杯組」特價160元（原價320元）
4、大杯「巧克力可可碎片星冰樂雙杯組」特價150元（原價300元）最便宜星冰樂75元！
提醒大家，本活動不適用於門市內星禮程活動、外送外賣、預訂與行動預點服務，飲料雙杯組需一次兌換；僅限全額使用APP星送禮購買支付，活動期間不限購買次數。星星可累計；星送禮電子兌換憑證使用注意事項請依券面上說明為準；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
CAMA CAFE二十週年限定，推出台農57號「厚蜜地瓜」系列新品在Threads掀起話題，業者證實，人氣創下單週熱議紀錄，吸引近萬網友留言討論。本周倒數兩天登上「2026 臺灣國際咖啡展」，「厚蜜地瓜美式」、「厚蜜地瓜抹茶歐蕾」可現場免費試飲。
官方表示，即日起至11月底，「厚蜜地瓜」系列飲品可享5元折扣優惠！會員於App領券，享「10元折扣」優惠及「任選兩杯88折」！三款皆期間限定販售到年底。