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2027普發一萬「變2萬」有可能嗎？財政部回應 最新進度曝

目前特別條例最新進度，已在10月16日立法院表決順利逕付二讀，力拚11月中下旬挑戰三讀程序。

而目前醞釀的「普發2萬」有可能嗎？

普發一萬免登記！10類人直接入帳領取

▲財政部說明普發現金領取資格與方式，將參考兩次普發現金經驗，規劃一般民眾領取期間約6個月。（圖／財政部提供）

2027普發一萬預計時程表！入帳、領取時間一覽

預計時間點 各項目事由 2027/1/5前 立法院完成總預算三讀通過 2027/1/20前 總統公布總預算、開放線上登記 2027/1/25起 登記入帳 2027/1/26起 首批款項入帳 2027/2/15起 ATM領取現金 2027/2/22起 郵局臨櫃領現 2027/8/31止 一般民眾領取截止 2028/1/31止 新生兒領取截止

普發一萬合作17家銀行！ATM名單一次整理

2027普發一萬領取在即！。《NOWNEWS今日新聞》參照2025年經驗，整理有勞保年金、老農津貼、身心障礙、中低收入等10類人免登記可直接入帳；目前已知合作17家銀行ATM名單一次整理。總統賴清德今年8月宣布，決定增列歲出2357億元，由中央政府2027年全民普發現金10000元，實現「AI紅利，全民共享」。根據2025普發現金發放經驗來看，2027普發一萬將有10類人免登記，可讓符合資格的適用民眾「直接入帳」：提醒大家，上述為參考2025直接入帳對象，2026普發一萬核定對象尚待官方正式公布。近期帳戶有退匯紀錄者，未納入直接入帳對象；中低收入戶非直接入帳對象，領有「中低收入老人生活津貼」才適用；身心障礙者非直接入帳對象，領有「身心障礙者生活補助費」才適用。◾️：立法院完成總預算三讀通過◾️：總統公布總預算、開放線上登記◾️：登記入帳作業◾️：首批款項入帳◾️：開放ATM領取現金（17家金融機構參與）◾️：開放郵局臨櫃領現◾️：一般民眾領取截止◾️：新生兒領取截止民眾屆時可持提款卡、身分證及健保卡至指定金融機構實體ATM提現（含郵局共17家）。◾️：臺灣銀行、土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行。◾️國泰世華商業銀行、台北富邦商業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行、玉山商業銀行、元大商業銀行、永豐商業銀行、上海商業儲蓄銀行（2027年新增），及中華郵政公司（郵局）。