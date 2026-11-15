2027普發一萬領取在即！行政院長卓榮泰宣布若立法院1月5日前完成總預算案三讀通過，總統賴清德將於1月20日前公布，最快可望在農曆春節前發放。財政部規劃，預計1月25日開放登記，1月26日起首批款項入帳，2月15日開放ATM領取現金。《NOWNEWS今日新聞》參照2025年經驗，整理有勞保年金、老農津貼、身心障礙、中低收入等10類人免登記可直接入帳；目前已知合作17家銀行ATM名單一次整理。

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2027普發一萬「變2萬」有可能嗎？財政部回應　最新進度曝

總統賴清德今年8月宣布，決定增列歲出2357億元，由中央政府2027年全民普發現金10000元，實現「AI紅利，全民共享」。目前特別條例最新進度，已在10月16日立法院表決順利逕付二讀，力拚11月中下旬挑戰三讀程序。

行政院長卓榮泰表示，若立法院1月5日前順利完成總預算案三讀通過，並於1月20日前由總統賴清德公布，預計最快可望在農曆春節前啟動發放作業。

而目前醞釀的「普發2萬」有可能嗎？財政部最新回應表示，2026年全國稅收歸屬中央的淨增加財源僅約300億至600億元，若要每個人普發2萬元，整體經費約逾4,700億，現有財源僅能支應6%至13%，對國家財政挑戰極大。

普發一萬免登記！10類人直接入帳領取

根據2025普發現金發放經驗來看，2027普發一萬將有10類人免登記，可讓符合資格的適用民眾「直接入帳」：

一、勞保年金

二、災保年金

三、國民年金

四、老農津貼

五、農民退休儲金

六、勞工退休金之月退休金

七、身心障礙者生活補助費

八、中低收入老人生活津貼

九、安置兒少

十、公費就養榮民

提醒大家，上述為參考2025直接入帳對象，2026普發一萬核定對象尚待官方正式公布。近期帳戶有退匯紀錄者，未納入直接入帳對象；中低收入戶非直接入帳對象，領有「中低收入老人生活津貼」才適用；身心障礙者非直接入帳對象，領有「身心障礙者生活補助費」才適用。

▲財政部說明普發現金領取資格與方式，將參考兩次普發現金經驗，規劃一般民眾領取期間約6個月。（圖／財政部提供）
▲財政部說明普發現金領取資格與方式，將參考兩次普發現金經驗，規劃一般民眾領取期間約6個月。（圖／財政部提供）
2027普發一萬預計時程表！入帳、領取時間一覽

◾️1月5日前：立法院完成總預算三讀通過

◾️1月20日前：總統公布總預算、開放線上登記

◾️1月25日起：登記入帳作業

◾️1月26日起：首批款項入帳

◾️2月15日起：開放ATM領取現金（17家金融機構參與）

◾️2月22日起：開放郵局臨櫃領現

◾️8月31日：一般民眾領取截止

◾️2028年1月31日：新生兒領取截止

    預計時間點

    各項目事由

    2027/1/5前

    立法院完成總預算三讀通過

    2027/1/20前

    總統公布總預算、開放線上登記

    2027/1/25起

    登記入帳

    2027/1/26起

    首批款項入帳

    2027/2/15起

    ATM領取現金

    2027/2/22起

    郵局臨櫃領現

    2027/8/31止

    一般民眾領取截止

    2028/1/31止

    新生兒領取截止
    普發一萬合作17家銀行！ATM名單一次整理

    民眾屆時可持提款卡、身分證及健保卡至指定金融機構實體ATM提現（含郵局共17家）。

    ◾️8家公股銀行：臺灣銀行、土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行。

    ◾️9家民營銀行與其他：國泰世華商業銀行、台北富邦商業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行、玉山商業銀行、元大商業銀行、永豐商業銀行、上海商業儲蓄銀行（2027年新增），及中華郵政公司（郵局）。

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    蕭涵云編輯記者

    畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

    以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...