2027普發一萬領取在即！行政院長卓榮泰宣布若立法院1月5日前完成總預算案三讀通過，總統賴清德將於1月20日前公布，最快可望在農曆春節前發放。財政部規劃，預計1月25日開放登記，1月26日起首批款項入帳，2月15日開放ATM領取現金。《NOWNEWS今日新聞》參照2025年經驗，整理有勞保年金、老農津貼、身心障礙、中低收入等10類人免登記可直接入帳；目前已知合作17家銀行ATM名單一次整理。
2027普發一萬「變2萬」有可能嗎？財政部回應 最新進度曝
總統賴清德今年8月宣布，決定增列歲出2357億元，由中央政府2027年全民普發現金10000元，實現「AI紅利，全民共享」。目前特別條例最新進度，已在10月16日立法院表決順利逕付二讀，力拚11月中下旬挑戰三讀程序。
行政院長卓榮泰表示，若立法院1月5日前順利完成總預算案三讀通過，並於1月20日前由總統賴清德公布，預計最快可望在農曆春節前啟動發放作業。
而目前醞釀的「普發2萬」有可能嗎？財政部最新回應表示，2026年全國稅收歸屬中央的淨增加財源僅約300億至600億元，若要每個人普發2萬元，整體經費約逾4,700億，現有財源僅能支應6%至13%，對國家財政挑戰極大。
普發一萬免登記！10類人直接入帳領取
根據2025普發現金發放經驗來看，2027普發一萬將有10類人免登記，可讓符合資格的適用民眾「直接入帳」：
一、勞保年金
二、災保年金
三、國民年金
四、老農津貼
五、農民退休儲金
六、勞工退休金之月退休金
七、身心障礙者生活補助費
八、中低收入老人生活津貼
九、安置兒少
十、公費就養榮民
提醒大家，上述為參考2025直接入帳對象，2026普發一萬核定對象尚待官方正式公布。近期帳戶有退匯紀錄者，未納入直接入帳對象；中低收入戶非直接入帳對象，領有「中低收入老人生活津貼」才適用；身心障礙者非直接入帳對象，領有「身心障礙者生活補助費」才適用。
2027普發一萬預計時程表！入帳、領取時間一覽
◾️1月5日前：立法院完成總預算三讀通過
◾️1月20日前：總統公布總預算、開放線上登記
◾️1月25日起：登記入帳作業
◾️1月26日起：首批款項入帳
◾️2月15日起：開放ATM領取現金（17家金融機構參與）
◾️2月22日起：開放郵局臨櫃領現
◾️8月31日：一般民眾領取截止
◾️2028年1月31日：新生兒領取截止
普發一萬合作17家銀行！ATM名單一次整理
民眾屆時可持提款卡、身分證及健保卡至指定金融機構實體ATM提現（含郵局共17家）。
◾️8家公股銀行：臺灣銀行、土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行。
◾️9家民營銀行與其他：國泰世華商業銀行、台北富邦商業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行、玉山商業銀行、元大商業銀行、永豐商業銀行、上海商業儲蓄銀行（2027年新增），及中華郵政公司（郵局）。
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總統賴清德今年8月宣布，決定增列歲出2357億元，由中央政府2027年全民普發現金10000元，實現「AI紅利，全民共享」。目前特別條例最新進度，已在10月16日立法院表決順利逕付二讀，力拚11月中下旬挑戰三讀程序。
行政院長卓榮泰表示，若立法院1月5日前順利完成總預算案三讀通過，並於1月20日前由總統賴清德公布，預計最快可望在農曆春節前啟動發放作業。
而目前醞釀的「普發2萬」有可能嗎？財政部最新回應表示，2026年全國稅收歸屬中央的淨增加財源僅約300億至600億元，若要每個人普發2萬元，整體經費約逾4,700億，現有財源僅能支應6%至13%，對國家財政挑戰極大。
普發一萬免登記！10類人直接入帳領取
根據2025普發現金發放經驗來看，2027普發一萬將有10類人免登記，可讓符合資格的適用民眾「直接入帳」：
一、勞保年金
二、災保年金
三、國民年金
四、老農津貼
五、農民退休儲金
六、勞工退休金之月退休金
七、身心障礙者生活補助費
八、中低收入老人生活津貼
九、安置兒少
十、公費就養榮民
提醒大家，上述為參考2025直接入帳對象，2026普發一萬核定對象尚待官方正式公布。近期帳戶有退匯紀錄者，未納入直接入帳對象；中低收入戶非直接入帳對象，領有「中低收入老人生活津貼」才適用；身心障礙者非直接入帳對象，領有「身心障礙者生活補助費」才適用。
◾️1月5日前：立法院完成總預算三讀通過
◾️1月20日前：總統公布總預算、開放線上登記
◾️1月25日起：登記入帳作業
◾️1月26日起：首批款項入帳
◾️2月15日起：開放ATM領取現金（17家金融機構參與）
◾️2月22日起：開放郵局臨櫃領現
◾️8月31日：一般民眾領取截止
◾️2028年1月31日：新生兒領取截止
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預計時間點
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各項目事由
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2027/1/5前
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立法院完成總預算三讀通過
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2027/1/20前
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總統公布總預算、開放線上登記
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2027/1/25起
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登記入帳
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2027/1/26起
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首批款項入帳
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2027/2/15起
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ATM領取現金
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2027/2/22起
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郵局臨櫃領現
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2027/8/31止
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一般民眾領取截止
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2028/1/31止
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新生兒領取截止
民眾屆時可持提款卡、身分證及健保卡至指定金融機構實體ATM提現（含郵局共17家）。
◾️8家公股銀行：臺灣銀行、土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行。
◾️9家民營銀行與其他：國泰世華商業銀行、台北富邦商業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行、玉山商業銀行、元大商業銀行、永豐商業銀行、上海商業儲蓄銀行（2027年新增），及中華郵政公司（郵局）。