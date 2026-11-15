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▲歐陽龍（中間）曾當選台北市議員，其妻子傅娟（右2）也當過里長。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）

深耕政壇 連任多屆的代表

▲郭昱晴近年轉戰政壇，還當選了立法委員。（圖／翻攝自郭昱晴FB）

跨足政壇的音樂人與演員

▲葉啟田從政花了太多錢，只好乖乖回歸歌壇。（圖／記者嚴俊強攝）

早期從政先驅

▲楊烈曾參選立法委員，近期公開表示支持沈伯洋。（圖／記者葉政勳攝）

▲澤倫斯基原本是烏克蘭喜劇演員，從政後一路選上總統（圖／美聯社／達志影像）

115年九合一選舉將於舉行投票，政壇的一舉一動都是關注焦點，但其實有許多演藝人員也曾經參政，像是余天、楊烈、歐陽龍及老婆傅娟、葉啟田、張帝等。除了台灣之外，國際間也有不少知名從政藝人，阿諾·史瓦辛格曾擔任過加州州長，以及現任烏克蘭總統澤倫斯基則是喜劇演員出身。：無黨籍原住民立委高金素梅是從演藝圈發跡，她在1984年參與華視節目《大精彩》出道，2000年以《喜宴》被提名中國長春電影節最佳女主角獎，隔年投入政治界。高金素梅今年11月6日因涉嫌收受中國資金、在台發展組織，遭台灣高等檢察署依違反《國家安全法》等罪提起公訴，具體求刑14年；此外，她亦因涉嫌詐領公費助理費及非法輸入中國製快篩試劑，於6月遭台北地檢署依貪污等罪起訴並求刑12年6個月以上，高金素梅否認犯罪，盼法院還其清白。：資深歌手與綜藝主持人，代表作《榕樹下》。2007年投入政壇，曾任民進黨新北市黨部主委，並多次當選新北市三重區立法委員，2024年，余天原欲再次參選民主進步黨新北市黨部主委，但妻子李亞萍反對只好退選，同年8月1日，被總統賴清德聘任為總統府國策顧問。：80年代一線小生，演出過《京華煙雲》等劇。2002年以無黨籍身分當選台北市議員，後加入國民黨並連任多屆市議員，2018年九合一大選落選，終結連任。卸任後曾任國民黨文傳會副主委兼發言人。其妻也曾跟隨腳步參選，當選過台北市大安區德安里里長。：90年代「花系列」戲劇當家花旦，出演中視的《神鵰俠侶》為處女作，亦擔任臺北看守所教誨志工20餘年，輔導過多名死刑犯。退出演藝圈後投入公益與監獄教誨工作，2010年起代表國民黨連續當選多屆台北市議員。：重金屬樂團「閃靈」主唱。2015年參與創立時代力量，2016年及2020年兩度當選台北市中正、萬華區立法委員（後退出時代力量以無黨籍身分連任），現為中華民國駐芬蘭代表。：以《麻辣鮮師》「萬老師」一角深植人心。2024年列入民進黨不分區立委名單並順利當選進入立法院。：已故金馬影帝，2004年代表國民黨在新竹市參選立法委員並成功當選，任滿一屆後淡出政壇。：「急智歌王」張帝是台灣第一位成功進入國會的藝人，1989年，張帝代表中國國民黨在台北市南區參選第1屆第6次增額立法委員並當選，但1992年連任失敗。：「寶島歌王」，代表作《愛拚才會贏》。曾四度參選立法委員並當選兩屆（第2、4屆），但因選舉開銷龐大背負巨額債務，之後淡出政治圈專心回歸歌唱事業。：資深歌手、演員與作家，在影集《人選之人—造浪者》飾演總統候選人，2023年宣布成為郭台銘參與2024總統大選的副手搭檔，一度掀起熱議，但後郭台銘宣布退選，賴佩霞也表示尊重。：資深歌手與演員，2012年曾代表民進黨參選台北市士林、北投區立法委員，最終敗給中國國民黨的丁守中，回歸演藝圈後也積極參加各種輔選和站台活動，今年九合一大選，楊烈也公開表態支持沈伯洋。除了台灣之外，國外也有許多藝人從政的案例，例如美國前總統好萊塢演員，前加州州長，以及現任烏克蘭總統喜劇演員出身。