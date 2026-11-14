我是廣告 請繼續往下閱讀

藍營狂推普發2萬會實現嗎？財政部最新回應

在野黨團力拼要在11月中下旬挑戰三讀程序。

歸屬中央的淨增加財源僅約300億至600億元，只能支付普發2萬元所需經費的6%至13%，對國家財政挑戰極大，如果三讀通過，行政院將依法研議相應作為。

▲藍營積極爭取加碼普發現金兩萬元，不過現實是中央淨增加財源僅約300億至600億元，只能支付普發2萬元所需經費的6%至13%，對國家財政挑戰極大。（圖/記者張嘉哲攝）

沒有普發2萬也有普發一萬！重要時程表一次看

若立院在2027年1月5日前順利三讀通過總預算、總統於1月20日前完成公布，首波款項最快預計於1月26日（農曆春節前夕）啟動發放。

2027年1月5日：立法院三讀通過總預算期限

2027年1月20日：總統公布總預算、開放預登記

2027年1月26日：首批款項入帳（含登記入帳、直接入帳、造冊發放）

2027年2月15日：開放ATM領現

2027年2月22日：開放郵局臨櫃領現（首週預計採身分證尾數單雙號分流）

2027年8月31日：領取截止日

普發一萬現金誰可以領？5大管道一次看懂

包括「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」以及「造冊發放」。

想要在春節前領到這筆錢的話，登記入帳才有辦法

▲領取方式跟前兩次普發現金一樣有5種管道，包括「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」以及「造冊發放」。（圖/財政部提供）

普發一萬何時可以領？領取期限到什麼時候？

規劃一般民眾領取時間約7個多月，原則上可以領到116年8月31日。

從116年8月1日至12月31日出生的小孩，領取期限會延長到117年1月31日，新手爸媽不用太擔心！

▲假設116年1月上旬立法院三讀通過，1月中旬總統公布，那麼最快可以在農曆春節前領到1萬元。（圖/財政部提供）

2027普發一萬最新進度來了！受惠於台灣經濟成長和AI產業紅利帶動稅收榮景，行政院正式拍板推動「AI紅利全民共享普發現金一萬元」，不過近期藍營提出每人應該普發現金2萬元，不少民眾也非常期待是否能實現。《NOWNEWS》也特別整理最新普發一萬懶人包，包括普發兩萬財政部最新回應、何時可以領、領取管道、誰可以領等資訊，帶民眾一文看懂普發現金的最新進度。然而目前藍營想要把「普發一萬」上調整到「普發2萬」，目前特別條例已經在10月16日在立法院院會表決順利逕付二讀 ，交付朝野協商，不過對於普發2萬看法，財政部也做出最新回應表示，今年稅收扣除地方統籌分配款後，屆時恐怕又是行政院「是否副署的攻防戰」。總統賴清德宣布，在恪守歲入歲出平衡且「實質零舉債」原則下，明年將全民普發現金每人1萬元。可以領取普發一萬的對象包括「國內現有戶籍國民」、「取得居留許可的無戶籍國民」、「取得永久居留許可的外國人」、「大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可」、「政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬」。領取方式跟前兩次普發現金一樣有5種管道，這裡要特別提醒的是，登記入帳一定會最先上路，如果屆時預算案順利通過，，ATM及郵局領現則是要過年後才會上路哦！何時領要視總預算案審議進度而定，假設116年1月上旬立法院三讀通過，1月中旬總統公布，那麼最快可以在農曆春節前領到1萬元。財政部表示，同時參考過去經驗，不過考量育兒友善政策，讓更多目前孕產家庭及孩子共享AI紅利，也規劃將今年底出生的新生兒納入發放對象，