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輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳在爆發一系列外遇醜聞後，宣布卸任執行長職務，而《彭博社》也在昨（13）日揭露他請辭前心力交瘁的模樣，甚至還說出「I'm a piece of sh--（我是個混蛋、爛人）」等自暴自棄的言語，表示自己出軌後最擔心妻子Lori Huang的狀況，也不想毀掉小三與小四等被指出跟他外遇的女性。據美媒《彭博社》報導，有相關人士指出黃仁勳在被爆出一系列外遇醜聞後，態度從一開始否認指控、試圖保住執行長位置，到現在已經失去了原本強硬態度。近日與他交談過的人透露，黃仁勳不僅頻頻說出「隨便」、「我不在乎」等話語，還表達出懺悔之意的說出「I'm a piece of sh--.」聲稱已不在乎自己命運，最擔心的就是妻子狀況，也不想因自己行為毀掉被爆料跟他有外遇的女性。事實上，黃仁勳早在10月底，就被爆出跟一名女性關係密切，對方還被指出是「中國女間諜」黃樂（Alice Huang），但黃仁勳一開始都否認，僅稱是一般中國客戶與企業主管的關係，直到11月6日爆出兩人曾是戀愛關係，輝達法務長泰德（Tim Teter）直接到他家質問，黃仁勳才承認並於8日寄信給全體員工道歉、配合董事會調查。不料黃仁勳之後又被爆出還與輝達醫療業務副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）有另一段婚外情，董事會隨即召開會議，並在深夜決定要求他卸任。接著又傳出跟另一名女員工也有染，但該名女性則未公開身分，引發外界熱議。