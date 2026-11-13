微軟（Microsoft）今（13）日凌晨爆發全球大規模服務異常，Outlook、Teams、OneDrive、Copilot等工具受到影響，導致大量上班族工作停擺。巧合的是，一名國外網友剛好在Threads打卡表示，今天是自己到微軟就職的第一天，貼文吸引逾169萬人朝聖，網友紛紛湧入留言，笑稱他根本是拯救上班族的英雄，「你給予全世界最大的幸福跟快樂，今天不用加班了，謝謝！」
微軟全球大當機！菜鳥工程師首日上班被喊英雄
一名國外網友今日台灣時間凌晨5時在Threads發文，透露自己第一天到微軟擔任工程師，並喊話：「祝我好運！」時間點正吻合微軟大當機事件，吸引全球超過169萬人朝聖。
網友紛紛以幽默方式替原PO「打氣」，「兄弟，不論你做了什麼，記得繼續做就對了」、「不論其他人怎麼說，你都值得被稱作英雄」、「上班第一天辛苦了，請繼續保持」、「你做的任何事情都是正確的，無論別人說什麼都不要照做」、「你給予全世界最大的幸福跟快樂，今天不用加班了，謝謝」、「兄弟你是我這輩子看過最帥的人」。
甚至有人請求先別急著修復系統，「請告訴你的團隊，大家都需要好好休息，不要太急著修好」、「繼續修到晚上6點，做得好兄弟」、「沒事的不急，慢慢修就好」。
Microsoft 365多項服務中斷 微軟緊急調整流量搶修
這波故障從今日凌晨開始擴大，Microsoft 365旗下多項服務受到影響，包括Teams、OneDrive、Outlook及Copilot等，部分用戶無法正常登入或收發電子郵件，工作流程因此受阻。除了微軟自家服務，ChatGPT、Claude等AI工具也受到波及。
微軟官方第一時間發布公告，證實正在調查使用者無法連線存取Exchange Online信箱的問題。初步調查發現，部分基礎設施出現異常高負載，造成其他伺服器承受過多流量，進而引發連線錯誤及延遲。
微軟隨即暫停新系統部署，並透過重新導向網路流量、分散負載及重啟受影響伺服器等方式處理。官方也指出，部分伺服器未能通過自動化健康檢查，目前正測試替代方案，希望繞過負責執行檢查的元件，逐步恢復服務。
根據《衛報》報導，截至台灣時間13日上午10時左右，微軟已透過緩解措施恢復部分Teams功能，但Microsoft 365及Exchange Online相關事故當時仍未完全排除。
至於這次異常的根本原因，微軟表示仍在持續調查。外界也關注是否涉及網路攻擊，對此官方回應，目前沒有跡象顯示這起事件是網路攻擊所致。
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一名國外網友今日台灣時間凌晨5時在Threads發文，透露自己第一天到微軟擔任工程師，並喊話：「祝我好運！」時間點正吻合微軟大當機事件，吸引全球超過169萬人朝聖。
網友紛紛以幽默方式替原PO「打氣」，「兄弟，不論你做了什麼，記得繼續做就對了」、「不論其他人怎麼說，你都值得被稱作英雄」、「上班第一天辛苦了，請繼續保持」、「你做的任何事情都是正確的，無論別人說什麼都不要照做」、「你給予全世界最大的幸福跟快樂，今天不用加班了，謝謝」、「兄弟你是我這輩子看過最帥的人」。
甚至有人請求先別急著修復系統，「請告訴你的團隊，大家都需要好好休息，不要太急著修好」、「繼續修到晚上6點，做得好兄弟」、「沒事的不急，慢慢修就好」。
Microsoft 365多項服務中斷 微軟緊急調整流量搶修
這波故障從今日凌晨開始擴大，Microsoft 365旗下多項服務受到影響，包括Teams、OneDrive、Outlook及Copilot等，部分用戶無法正常登入或收發電子郵件，工作流程因此受阻。除了微軟自家服務，ChatGPT、Claude等AI工具也受到波及。
微軟官方第一時間發布公告，證實正在調查使用者無法連線存取Exchange Online信箱的問題。初步調查發現，部分基礎設施出現異常高負載，造成其他伺服器承受過多流量，進而引發連線錯誤及延遲。
根據《衛報》報導，截至台灣時間13日上午10時左右，微軟已透過緩解措施恢復部分Teams功能，但Microsoft 365及Exchange Online相關事故當時仍未完全排除。
至於這次異常的根本原因，微軟表示仍在持續調查。外界也關注是否涉及網路攻擊，對此官方回應，目前沒有跡象顯示這起事件是網路攻擊所致。