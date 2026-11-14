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紐奧良鵜鶘隊茶壺裡的風暴正式全面引爆，根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的最新報導，鵜鶘隊全明星後衛德章泰穆雷（Dejounte Murray）已正式向球團提出交易申請，希望尋求新的職業生涯發展機會。查拉尼亞更在節目《NBA Today》中進一步披露，穆雷態度極為強硬，已經決定本賽季將不再代表鵜鶘出賽「哪怕一分鐘」，在交易請求獲得滿足之前將持續拒絕上場。目前穆雷的經紀人、Klutch Sports執行長里奇保羅（Rich Paul）已經與鵜鶘管理層展開溝通，雙方正共同努力尋找解決方案。據悉，鳳凰城太陽隊已對這位曾入選全明星賽與年度防守陣容的後衛表達了網羅興趣，不過現階段尚未有任何交易正式達成。這起「賣我」風波的導火線，源於鵜鶘近期一瀉千里的戰績與內部失控的氣氛。鵜鶘本周先是遭金州勇士以51分之差血洗，緊接著又在主場以111：145狂輸布魯克林籃網34分，開季戰績跌至4勝8負。在此之前，穆雷於10月底至11月初曾因個人因素缺席3場比賽，期間鵜鶘卻在被視為未來主控的二年級生傑瑞邁亞菲爾斯（Jeremiah Fears）與防守悍將赫伯特瓊斯（Herb Jones）先發帶領下拿下3連勝。當有網友在社群媒體發文點出「鵜鶘在沒有穆雷時全勝」的尷尬數據後，穆雷竟親自留言回嗆：「從內部發生的事情來看，聽起來像是有人授意你這麼說的！『蓄意破壞』是真的！」雖然該則貼文隨後被刪除，但已徹底將雙方矛盾攤在陽光下。現年30歲的穆雷在2024年休賽期透過交易從亞特蘭大老鷹轉戰紐奧良，但加盟後卻飽受傷病摧殘，不僅在2024-25賽季開幕戰左手骨折，隨後更在2025年1月遭遇右腳阿基里斯腱斷裂重傷，導致他前兩個賽季合計僅出賽31場。本賽季至今穆雷出賽9場，場均上場31.4分鐘，貢獻13.4分、4.6籃板、4.4助攻與1.6抄截；而在交易申請消息曝光前，鵜鶘也已以腳踝傷勢為由將他列入今日對戰曼菲斯灰熊的缺陣名單。隨著穆雷正式撕破臉並拒絕出賽，他在紐奧良長達兩年多的黯淡時光已確定進入倒數計時。