《戰鬥陀螺X》（BEYBLADE X）玩家注意！萊爾富再度開賣人氣戰鬥陀螺，今（14）日上午10時起限量販售3款商品，包含「CX-07 天馬爆擊」、「UX-20 榮耀武神」及「BX-49 蒼龍突擊」，售價495元起，實際販售門市及數量依官方公告為準。此外，萊爾富近期也因為網友一句玩笑話，真的開出一間「五股雜糧店」，將於明（15）日正式開幕，當天消費滿200元還有機會參加「60秒雜糧任你搬」活動。
萊爾富戰鬥陀螺限量開賣！3款新品售價、門市一次看
《戰鬥陀螺X》熱潮持續延燒，從兒童到成年玩家都投入收藏與對戰行列，相關話題也頻頻登上社群平台。看準玩家的收藏需求，萊爾富宣布再度引進3款人氣戰鬥陀螺，11月14日上午10時起限量販售。
本次開賣的3款商品分別為：
📌CX-07 天馬爆擊： 售價575元
📌UX-20 榮耀武神： 售價595元
📌BX-49 蒼龍突擊： 售價495元
值得注意的是，這次3款戰鬥陀螺皆採限量販售，並非全台萊爾富門市都有販售，實際販售地點及數量依官方公告為準。想入手的玩家可以先透過官方提供的販售門市地圖，確認附近是否有販售據點，避免白跑一趟。
網友一句玩笑成真！萊爾富「五股雜糧店」11/15開幕
除了戰鬥陀螺引發關注，萊爾富近期還真的把網友的諧音哏變成實體門市！過去萊爾富就曾推出不少充滿創意的店名，包括屏東「萬丹紅豆泥」、嘉義「諸羅紀公園」、高雄「美濃吃板條」及彰化「北斗神拳」，每次都能引發網友討論。
日前有網友在社群平台發文，好奇詢問「五股有這麼多間雜糧行，為什麼沒有一間叫做五股雜糧」，沒想到這篇貼文累積近百萬次瀏覽，甚至真的被萊爾富注意到，決定將新門市命名為「五股雜糧店」，預計11月15日正式開幕。
為了慶祝開幕，萊爾富推出「雜糧任你搬」活動，11月15日當天前往新北市五股區西雲路106、108號的「五股雜糧店」，單筆消費滿200元即可獲得1張抽獎券，有機會參加限時60秒的搬運挑戰，把豐富好禮帶回家。萊爾富也特別邀請當初提出「五股雜糧」店名創意的網友到場，一起見證網路玩笑成真。
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《戰鬥陀螺X》熱潮持續延燒，從兒童到成年玩家都投入收藏與對戰行列，相關話題也頻頻登上社群平台。看準玩家的收藏需求，萊爾富宣布再度引進3款人氣戰鬥陀螺，11月14日上午10時起限量販售。
本次開賣的3款商品分別為：
📌CX-07 天馬爆擊： 售價575元
📌UX-20 榮耀武神： 售價595元
📌BX-49 蒼龍突擊： 售價495元
值得注意的是，這次3款戰鬥陀螺皆採限量販售，並非全台萊爾富門市都有販售，實際販售地點及數量依官方公告為準。想入手的玩家可以先透過官方提供的販售門市地圖，確認附近是否有販售據點，避免白跑一趟。
除了戰鬥陀螺引發關注，萊爾富近期還真的把網友的諧音哏變成實體門市！過去萊爾富就曾推出不少充滿創意的店名，包括屏東「萬丹紅豆泥」、嘉義「諸羅紀公園」、高雄「美濃吃板條」及彰化「北斗神拳」，每次都能引發網友討論。
日前有網友在社群平台發文，好奇詢問「五股有這麼多間雜糧行，為什麼沒有一間叫做五股雜糧」，沒想到這篇貼文累積近百萬次瀏覽，甚至真的被萊爾富注意到，決定將新門市命名為「五股雜糧店」，預計11月15日正式開幕。
為了慶祝開幕，萊爾富推出「雜糧任你搬」活動，11月15日當天前往新北市五股區西雲路106、108號的「五股雜糧店」，單筆消費滿200元即可獲得1張抽獎券，有機會參加限時60秒的搬運挑戰，把豐富好禮帶回家。萊爾富也特別邀請當初提出「五股雜糧」店名創意的網友到場，一起見證網路玩笑成真。