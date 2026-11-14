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2026年U23世界盃棒球賽超級循環賽今（14）日持續在尼加拉瓜進行，中華隊靠黃鈞麟6局上轟出超前陽春砲，加上台美混血右投雷皓博完投7局僅失1分，終場以2：1逆轉擊敗衛冕軍日本，複賽戰績提升至2勝2敗，重新掌握晉級獎牌戰的主動權。日本首局就展開攻勢，松嶋晃希敲出安打後成功盜上二壘，再靠工藤波音的內野滾地球推進至三壘，山下来球接著擊出左外野適時安打，替日本攻下全場第1分。雷皓博失分後並未受到影響，隨即穩住投球節奏，第2、3局連續讓日本打線三上三下，沒有再讓衛冕軍擴大領先，也替中華隊打線爭取追分時間。中華隊前3局遭日本投手完全封鎖，9名打者依序出局，直到4局上才由鄭俊瑋敲出全隊首支安打。鄭俊瑋趁日本守備傳球失誤站上二壘，黃鈞麟再以犧牲觸擊將跑者送上三壘，黃柏叡擊出游擊方向滾地球，送回追平分。中華隊5局上再度製造得分機會，攻占一、二壘後，吳承皓擊出雙殺打，未能延續攻勢。換邊後，日本同樣出現跑者上壘，雷皓博讓渡邉旭擊出游擊方向雙殺打，迅速化解危機，雙方帶著1：1進入第6局。日本6局上換上藤井真仁接替投球，前兩名中華隊打者出局後，黃鈞麟鎖定來球，將球轟出左中外野大牆，以陽春全壘打突破僵局，幫助中華隊取得2：1領先。這也是黃鈞麟繼預賽對捷克開轟、對巴拿馬敲出致勝2分打點二壘安打後，再度於關鍵時刻建功，成為中華隊本屆賽事最重要的長打火力之一。日本6局下立即展開反攻，松嶋晃希靠中華隊守備失誤上壘，再藉山下来球的滾地球推進至二壘，追平分進入得點圈。面對日本第4棒丸木悠汰，雷皓博沒有閃躲，最終以揮空三振化解危機，將領先優勢帶進最後一局。雷皓博7局下繼續登板，成功守住1分差，一人投完正規7局，僅在首局失掉1分。中華隊最終以2：1擊敗日本，不僅搶下複賽第2勝，也終止日本在本屆賽事的連勝氣勢。本屆預賽雷皓博曾對地主尼加拉瓜曾後援5.2局無失分，此役再以完投壓制衛冕軍。中華隊帶著預賽對澳洲、波多黎各的2敗進入超級循環賽，首戰以6：1擊敗南韓，此役再退日本，戰績提升至2勝2敗。依照賽制，超級循環賽前2名晉級冠軍戰，第3、4名則進入季軍戰。中華隊將於台灣時間15日上午8時30分迎戰委內瑞拉，只要再拿下勝利，就能確保躋身前4名、取得獎牌戰門票；至於能否進一步挺進冠軍戰，仍須視澳洲、日本等隊最終戰績與排名判定。