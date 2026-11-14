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啟德機械起重工程董事長胡漢龑被稱為「竹北吊車大王」，向來高調、有著豪爽作風的他深受網友喜愛，不料有著多款豪車的他，近日分享賣車經驗，竟透露曾砸700多萬元買了一台保時捷Panamera，沒想到不到2年車價就大降價，讓他慘賠300萬元，直呼：「電動車絕對不要碰。」胡漢龑雖然收藏了許多各式各樣的頂級豪車，但有時候也會出售，不過有的車竟還會賣不出去。他近日透露曾砸超過700萬元買下保時捷Panamera，不料這輛車買來不到2年就大降價，讓他慘賠300萬元，因此建議大家：「電動車絕對不要碰。」而曾買過麥巴赫、麥拉倫、賓利等名車的胡漢龑，也透露自己從沒買過勞斯萊斯，雖然已經選好配備、想買粉紅色的款式，之前都差不多談好，但沒想到付款方式讓他傻眼，第一次付10%後，第二次就要將剩餘款項一次付清，兩次付款時間還是月初跟月底，讓他忍不住直言自己買過所有高檔車，「這是最離譜的付款方式。」胡漢龑經營的啟德機械起重工程公司年營收高達30億元，財力非常雄厚，他在竹北斥資約6億元打造被稱為「小羅浮宮」的豪宅，內部裝潢金碧輝煌，供4名妻子與子女一同居住，且平時對所有老婆、小孩均一切公平，元配也早在20年前就協議離婚，希望讓所有妻子都是公平公正，沒有人能為名分爭執，一家人獨特生活方式，也讓許多人非常驚訝。