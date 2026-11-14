我是廣告 請繼續往下閱讀

🔥2勝0敗（盤數4勝1敗）：第1種子 達布洛斯基／史蒂芬妮

🔥1勝1敗（盤數3勝2敗）：第5種子 謝淑薇／奧斯塔彭科

🔥1勝1敗（盤數3勝3敗）：第3種子 郭涵煜／美拉德諾維奇

🔥0勝2敗（盤數0勝4敗）：第7種子 梅騰絲／張帥（已確定淘汰）

🔥劇本一：小組賽最終戰擊敗達布洛斯基、史蒂芬妮：直接晉級

若以直落二獲勝，謝淑薇、奧斯塔彭科盤數將來到5勝2敗，無論另一場郭涵煜組合賽果為何，台拉組合不僅確定晉級，更將直接超車頭號種子、搶下分組第1名。

若謝淑薇、奧斯塔彭科以三盤搶十獲勝

謝淑薇組合憑藉優異勝盤率仍確定鎖定4強門票。

🔥劇本二：不敵達布洛斯基、史蒂芬妮 ：需寄望梅騰絲、張帥爆冷贏球

若謝淑薇組合輸球，戰績落至1勝2敗，則必須期待同組已淘汰的梅騰絲、張帥在最終戰擊敗郭涵煜、美拉德諾維奇

謝淑薇組合若能搶下第1組龍頭，4強賽將對決湯森、辛妮亞可娃；若以分組第2晉級，則將強碰全勝晉級的義大利金牌拍檔艾拉妮、保莉妮。

2026年WTA年終總決賽即將進入小組賽最終決戰時刻。台灣網球一姐謝淑薇與拉脫維亞名將「O妹」奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko）組成的第5種子台拉聯軍，在小組賽前兩戰1勝1敗後，將於今（14）日正面迎戰小組賽最後一組對手，也就是頭號種子達布洛斯基（Gabriela Dabrowski）、史蒂芬妮（Luisa Stefani）。這場戰役將決定兩席4強門票，同時攸關分組龍頭寶座歸屬。根據大會小組單循環制規則，同組4對組合互打後取前2名晉級4強準決賽。謝淑薇、奧斯塔彭科首戰雖以6：3、1：6、10：12在超級搶十惜敗給第3種子郭涵煜、美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic），但次戰迅速回穩，以7：5、6：3直落二拍落前搭檔梅騰絲（Elise Mertens）與張帥的組合，順利拿下關鍵首勝。由於梅騰絲／張帥苦吞2連敗已提前出局，第1組的兩張4強門票將由前3名組合進行「3搶2」生死決戰。目前雙打第1組前兩輪打完戰績如下。根據WTA官方公布的戰績和賽程，謝淑薇、奧斯塔彭科目前握有微幅盤數優勢，明晨交手頭號種子共有兩種晉級劇本只要「台拉組合」贏球，戰績將來到2勝1敗。，盤數為5勝3敗，與達布洛斯基組合相同，即使郭涵煜組合同樣直落二贏球形成三隊同為2勝1敗互咬，，讓郭涵煜組合同樣為1勝2敗。在此情況下，由於謝淑薇組合在首戰曾與郭涵煜組合打滿三盤，只要郭涵煜組合在最終戰輸球，謝淑薇組合仍有機會靠較佳勝盤率驚險搶下分組第2名出線；反之若郭涵煜組合贏球取得2勝1敗，謝淑薇組合一旦輸球便將無緣4強。謝淑薇組合在小組賽壓軸戰的對手達布洛斯基（加拿大）、史蒂芬妮（巴西）是本屆大會女雙頭號種子，2026賽季截至目前為止聯手奪下6座WTA女雙冠軍，本屆年終賽前兩戰也已接連擊敗梅騰絲組合與郭涵煜組合取得2連勝。這組對手兼具底線穩定度與強勢發球，且目前尚未完全鎖定4強資格，明晨勢必全力求勝，將是謝淑薇與奧斯塔彭科開賽以來最嚴峻的考驗。此外，另一個小組的戰況已經逐漸明朗，由第8種子義大利奧運金牌組合艾拉妮（Sara Errani）、保莉妮（Jasmine Paolini）以3戰全勝拿下分組第1，第2種子湯森（Taylor Townsend）、辛妮亞可娃（Kateřina Siniaková）則以2勝1敗奪得小組第2。依照交叉對決賽制，