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美國航空交通突傳重大異常！美國聯邦航空總署（FAA）當地時間13日突然發布全國性「地面停飛」命令，要求全美各地機場暫停所有航班起飛，原因是多個空中交通管制中心發生通訊問題，基於飛航安全考量，緊急下達此令，造成大規模航空交通混亂。綜合《美聯社》、《CNN》報導，FAA表示，這次事件涉及全美22個區域的空中交通管制中心，相關單位已展開調查。美國交通運輸部長達菲（Sean Duffy）也證實此事，目前FAA技術人員正積極排查原因，會持續對外發布最新消息。FAA在通知中指出，這次停飛是因為「特殊情況」以及飛航安全考量，要求所有航空公司暫停出發航班，直到另行通知為止。不過，已經在空中的飛機仍可依照原定計畫降落，入境美國的國際航班則採取個別評估方式處理，並非所有空中交通都完全中斷。這項突如其來的命令，也讓全美航空運輸陷入混亂。根據航班追蹤網站FlightAware的統計，當天已有近7000架次航班受到影響，出現延誤或取消情況。報導提到，全國性的「地面停飛」相當罕見，這是FAA自2023年1月以來，再度發布全國性航班停飛命令，當時因為飛航通報系統發生故障，導致飛行員無法正常取得起飛前所需資訊；更早之前則是2001年911恐怖攻擊事件後。分析指出，這次事件也再次凸顯美國航空管制系統老舊、基礎設施更新的迫切性。美國國會去年已批准125億美元經費，用於更新航空管制系統，包括汰換老舊通訊線路、升級無線電設備等等，不過仍有大量工作尚待完成，美國交通運輸部與白宮，也持續向國會爭取額外約300億美元經費，希望加速改善航空管制設備。原文連結：