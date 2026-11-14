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WTA年終總決賽沒有任何外卡資格，參賽名單完全依據「當年度冠軍積分榜」決定，這意味著選手去年累積再多世界排名積分，每年1月起都必須從零開始重新計算。

更嚴格的是，雙打年終賽積分採取「綁定搭檔」計算制，積分是跟著特定兩位選手的組合走，而非個人單獨累積。

年份 搭檔 成績／里程碑 2013年 彭帥 女雙冠軍（首次參賽便奪冠，寫下亞洲球員新頁） 2014年 彭帥 女雙亞軍（連續兩年闖進決賽） 2019年 捷克 斯特里科娃（Barbora Strýcová） 女雙亞軍（三度叩關皆殺入冠軍戰） 2021年 比利時 梅騰絲（Elise Mertens） 女雙亞軍（第四度站上年終舞台並再度摘亞） 2024年 比利時 梅騰絲（Elise Mertens） 小組賽（相隔三年再度合拍入圍） 2025年 拉脫維亞 奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko） 小組賽（轉戰新搭檔迅速磨合，第六度取得參賽資格） 2026年 拉脫維亞 奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko） 進行中（連兩年攜手「O妹」強勢入圍，達成生涯7度參戰里程碑）

職業網壇賽季尾聲最高殿堂2026年WTA年終總決賽正如火如荼進行，台灣網球一姐謝淑薇攜手拉脫維亞名將「O妹」奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko）再度站上這座頂尖舞台。不同於四大滿貫動輒64籤或128籤的規模，年終總決賽是全球網球好手公認門檻最嚴苛的「超級窄門」，每個項目全年度僅限積分排名前8強的組合才能取得門票。在如此殘酷的賽制下，現年40歲的謝淑薇不僅生涯7度成功叩關，期間更先後與4位不同國籍的搭檔合拍闖入，再次印證她無可取代的「百搭天后」傳奇。放眼全年超過50站巡迴賽，只有當年度表現最頂尖、最穩定的前8組女雙組合能夠脫穎而出，只要賽季中因傷缺陣1至2個月，或是在四大滿貫與WTA 1000級大賽提前出局，積分便會立刻被甩出8強之外。一旦選手在賽季中更換搭檔，新組合的積分就必須重頭算起。此外，大會還設有「大滿貫冠軍保送條款」，若當年度有大滿貫冠軍組合的積分落在第9至20名之間，便會直接獲得保送資格並擠掉原本排在第8名的組合，讓年終賽門票的爭奪戰直到最後一刻都充滿變數。在「換搭檔等於積分歸零重練」的高難度賽制下，謝淑薇卻屢屢打破常規。自2013年首度攜手中國名將彭帥闖進年終賽並一舉奪冠以來，謝淑薇跨越13個年頭先後與4位不同搭檔合作，合計7度打進WTA年終總決賽，堪稱女子網壇雙打史上的傳奇。無論搭檔是底線相持見長的彭帥、上網積極的斯特里科娃、全面型的梅騰絲，或是現任以暴力抽球聞名的奧斯塔彭科，謝淑薇總能在極短時間內找到最互補的化學反應。憑藉精準的網前預判、變幻莫測的雙手正反拍切球與大賽抗壓性，她不僅能把搭檔的火力發揮到極致，更以40歲之齡持續在年輕重砲林立的巡迴賽場立於不敗之地。本屆WTA年終賽移師美國加州印地安泉舉行，對謝淑薇而言可說是名副其實的「幸運福地」。被網壇譽為「第五大滿貫」的印地安泉網球公開賽，向來以乾熱氣候與慢速硬地著稱，而謝淑薇獨特的切球變速與網前手感在此如魚得水，生涯曾三度在印地安泉捧起女雙冠軍金盃，分別於2014年攜手彭帥、2018年搭檔捷克名將斯特里科娃（Barbora Strýcová），以及2021年與比利時好手梅騰絲（Elise Mertens）三度在沙漠封后。