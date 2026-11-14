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美式賣場好市多熟食區受到消費者喜愛，其中長青商品「蛤蠣濃湯」更是不少會員的必吃清單，不過近期有消費者發現，蛤蠣濃湯悄悄變成「鮑魚粥」。好市多證實，熟食部餐飲品項會依季節與時令調整，不過蛤蠣濃湯是好市多長青商品，仍有機會回歸。近日有民眾發現，好市多熟食區「蛤蠣濃湯」停賣，向店員確認後，證實該商品已經下架，且目前改賣鮑魚粥。對此，好市多證實，熟食部餐飲品項會依季節與時令調整，提供會員更多元的口味選擇，鮑魚粥也將陸續於全台賣場上市，歡迎會員前往嚐鮮。而「蛤蠣濃湯」是否有機會回歸，好市多表示「蛤蠣濃湯是好市多的長青商品，只是依季節時令的調整。」此外，好市多黑五即將在11月23日至12月6日展開，今年黑色購物節首度將過去為期7天的購物盛會延長為14天，更特別的是，歷年黑五活動期間提前至上午8時開門，今年黑鑽會員每天上午7時30分即可優先入場，金星及商業會員則於上午8時30分開放入場。