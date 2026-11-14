輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳近日因為外遇出軌風波，因而辭去輝達執行長、董事等職位，引起外界熱烈討論。然而就有輝達員工出面透露公司現況，表示現在總部的氣氛詭異到讓人窒息，自己也是難過又感慨。也分享自己近期跟黃仁勳的直接接觸，還提到黃仁勳的辦公室內接待賓客全部都是放台灣的糖果，讓不少網友都朝聖表示：「全世界都可以指責他，就台灣人不行，他是真的愛台灣。」
輝達員工揭黃仁勳私下工作真面目！辦公室只放整盆台灣糖果
曾經登上網紅DoDoMen節目的輝達研究員Chen-Hsuan在社群平台「Threads」貼文指出：「兩個月前，難得有機會在老黃辦公室報告自己帶領的項目，他當時雖然玩得算開心，但也直接一針見血點破技術上的盲點，還跟我們討論可以怎麼改進，前後佔掉他20分鐘的時間，我當時一邊誠惶誠恐又一邊根本超爽。」
Chen-Hsuan說：「撇開私事不說，在職場上，對屬下真誠以待而且願意花時間親自提點技術，這樣的執行長怎麼能不打從心底敬愛。」Chen-Hsuan也發出一張照片表示：「黃仁勳的接待室放的全部都是台灣的糖果。」
輝達公司現況氣氛曝光！台灣人朝聖員工貼文讚爆
也透露現在輝達總部氣氛詭異到令人窒息，「沒有老黃的NVIDIA，今後的每天會發生什麼事都不敢想像，實在是難過又感慨，Thank you, Jensen」。
貼文曝光後，吸引超過160萬人朝聖表示：「黃仁勳是真的愛台灣.....」、「黃爸爸是真的心裡有台灣，美國人可以罵他，台灣人不行」、「好幸運居然可以有黃仁勳親自提點技術，這種執行長真的超級稀缺」、「大家應該都上過班，知道最大的老闆要『親自指導』有多難吧？黃仁勳就是親力親為、心裡有台灣，把台灣帶到另一個高度」、「讓國際看見台灣的就是黃仁勳，我真的覺得台灣人不要在這時候落井下石。」
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曾經登上網紅DoDoMen節目的輝達研究員Chen-Hsuan在社群平台「Threads」貼文指出：「兩個月前，難得有機會在老黃辦公室報告自己帶領的項目，他當時雖然玩得算開心，但也直接一針見血點破技術上的盲點，還跟我們討論可以怎麼改進，前後佔掉他20分鐘的時間，我當時一邊誠惶誠恐又一邊根本超爽。」
Chen-Hsuan說：「撇開私事不說，在職場上，對屬下真誠以待而且願意花時間親自提點技術，這樣的執行長怎麼能不打從心底敬愛。」Chen-Hsuan也發出一張照片表示：「黃仁勳的接待室放的全部都是台灣的糖果。」
輝達公司現況氣氛曝光！台灣人朝聖員工貼文讚爆
也透露現在輝達總部氣氛詭異到令人窒息，「沒有老黃的NVIDIA，今後的每天會發生什麼事都不敢想像，實在是難過又感慨，Thank you, Jensen」。
貼文曝光後，吸引超過160萬人朝聖表示：「黃仁勳是真的愛台灣.....」、「黃爸爸是真的心裡有台灣，美國人可以罵他，台灣人不行」、「好幸運居然可以有黃仁勳親自提點技術，這種執行長真的超級稀缺」、「大家應該都上過班，知道最大的老闆要『親自指導』有多難吧？黃仁勳就是親力親為、心裡有台灣，把台灣帶到另一個高度」、「讓國際看見台灣的就是黃仁勳，我真的覺得台灣人不要在這時候落井下石。」
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