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整排大王椰子樹消失 民眾：附近里民鬆了口氣

14棵大王椰子緊鄰高壓線 489人連署同意移除

台北市士林區近日有民眾發現，原本沿路種植的整排樹木突然消失，忍不住發文感嘆「這次回家發現外面整排樹不見了，是大王椰子樹？有點傷心。」馬上引發討論，國民黨立委徐巧芯昨（12）日也現身留言，直言「生命財產要先顧啦」，另有民眾留言指出，當地過去曾因樹木問題發生停電及落葉砸車情形，並貼出今年2月的移除說明會紀錄，整排路樹經當地489名里民連署同意移除，說明會最終以32票贊成、0票反對取得共識。有民眾昨發文表示，回家後發現住家附近原本整排的樹木不見了，疑惑是否為大王椰子樹，並坦言「有點傷心。」引來徐巧芯留言回應，「生命財產要先顧啦」。同時，也有民眾留言表示「大概你傷心，但附近里民鬆了口氣。三次大停電，無數次枯葉砸毀路旁汽車。會議紀錄在這。」並附上「士林區至誠路二段51巷口至雨聲街口高壓電纜旁14棵大王椰子移除說明會會議紀錄」，說明當地曾針對樹木移除召開說明會。根據今年2月5日召開的說明會紀錄，至誠路二段51巷至雨聲街口共有14棵大王椰子，高度達12至14公尺，且緊鄰高壓電纜。每年5月、9月及11月定期修剪時，須請台電配合斷電，造成居民冰箱食物損壞、酷暑無法使用冷氣，也影響依賴呼吸器等維生設備的年長病患，巨大老葉掉落同樣威脅公共安全。會議紀錄指出，里辦公處曾與台電討論電纜地下化，但受限於人行道寬度及地下箱涵等條件，無法辦理。公園處也曾邀請2名專家學者會勘，認為大王椰子若鋸除頂部將無法存活，加上現場道路僅寬9公尺、吊車進場困難，地下又有雨水箱涵，難以挖掘完整土球，移植存活率極低，因此研議移除。會議結論顯示，已有489名名山里里民連署同意移除，當天37人出席，其中32票贊成、0票反對，其餘無意見，決議由里辦公處函請公園處移除14棵大王椰子。至於原有樹穴將封穴拓寬人行道，或重新規劃植栽配置，則留待後續會勘研議。其他網友也紛紛留言支持移除，包括「大王椰子會要命的，是全台各縣市主要移除路樹之一喔」、「還道於民很棒耶，椰葉會砸傷人」、「選舉都快過了，還在沒有樹」、「我不支持無意義的砍樹與移除，但這個我贊成」、「我家這裡因為這排大王椰子樹幾乎每2-3個月都要停電一次」。