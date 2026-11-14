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排名 球隊 戰績 1 委內瑞拉 4勝0敗 2 澳洲 3勝1敗 3 中華隊 2勝2敗 3 日本 2勝2敗 5 波多黎各 1勝3敗 6 韓國 0勝4敗

中華隊末戰結果 獎牌戰情勢 擊敗委內瑞拉 確定晉級銅牌戰 不敵委內瑞拉 澳洲勝日本或韓國勝波多黎各，仍可晉級 輸委內瑞拉＋日本勝澳洲＋波多黎各勝韓國 排名第5、無緣獎牌戰

中華隊今（14）日在U23世界盃超級循環賽以2：1擊敗衛冕軍日本，戰績提升至2勝2敗，但稍後澳洲以4：2擊敗韓國、取得3勝1敗，也讓中華隊確定無緣金牌戰。中華隊明早迎戰委內瑞拉，只要贏球就能確保前4名，轉而爭取銅牌。中華隊帶著預賽對澳洲、波多黎各的2敗進入超級循環賽，先以6：1擊敗韓國，今天再靠雷皓博7局完投僅失1分、黃鈞麟6局上轟出超前陽春砲，以2：1扳倒日本，取得複賽2連勝。不過，委內瑞拉稍早經延長賽以8：7擊敗波多黎各，戰績提升至4勝0敗，率先鎖定金牌戰門票；澳洲隨後以4：2擊敗韓國，戰績來到3勝1敗，在剩餘一輪情況下，中華隊已無法擠進前兩名。中華隊明天若擊敗委內瑞拉，最終戰績將提升至3勝2敗，但仍無法取得金牌戰門票，原因在於最後一輪澳洲與日本正面交鋒，無論哪支球隊獲勝，都會擋住中華隊。若澳洲擊敗日本，澳洲將以4勝1敗直接取得第2張金牌戰門票；若日本擊敗澳洲，中華隊、日本、澳洲則會同為3勝2敗，三隊彼此交手皆為1勝1敗，必須進一步比較對戰優質率（TQB）。中華隊在三隊比較中，以0：4不敵澳洲、2：1擊敗日本，兩戰合計得失分差為負3分。日本雖以1：2輸給中華隊，但只要擊敗澳洲，兩場對戰的合計得失分差至少能回到0，因此TQB必然高於中華隊。依WBSC規則，3隊以上戰績相同且彼此互咬時，將比較相關球隊交手的TQB；計算方式為「（總得分/總攻擊局數）-（總失分/總守備局數）」。日本無論以多少分擊敗澳洲，都會在這項比較中壓過中華隊。確定無緣金牌戰後，中華隊明天的目標轉為守住前4名。只要擊敗已經晉級的委內瑞拉，中華隊就會以3勝2敗結束超級循環賽，確保取得銅牌戰資格。即使中華隊不敵委內瑞拉，也不代表一定無緣獎牌戰。若澳洲擊敗日本，中華隊仍可憑今天擊敗日本及相關TQB取得前4；若韓國擊敗波多黎各，中華隊同樣能壓過兩支1勝4敗的球隊晉級。中華隊唯一會掉出前4名的情況，是自己輸給委內瑞拉，同時日本擊敗澳洲、波多黎各也擊敗韓國。屆時中華隊與波多黎各同為2勝3敗，由於預賽曾以0：1不敵波多黎各，將因直接對戰落敗而排名第5。